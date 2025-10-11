Cavese-Trapani, Prosperi: "Amarezza per il derby, ora ripartiamo dai noi" Il tecnico metelliano: "Sfida che ci può dare consapevolezza". Possibile stop per Macchi e Fella

Ripartire dalla buona prova di Salerno. Fabio Prosperi volta pagina. La sfida all’orizzonte è quella con il Trapani, appaiato alla Cavese a quota cinque punti a causa della pesante penalizzazione incassata ad inizio stagione. Per il tecnico blufoncè però sarà test probante, contro una delle squadre più importanti del campionato, per cercare continuità in termini di prestazione dopo la prova positiva seppur senza punti nel derby con la Salernitana. “Ci siamo messi alle spalle la sconfitta seppur con l’amarezza per non aver dato una gioia ai nostri tifosi. La prestazione ci fortifica ma il rimpianto è quello. Ora ci attende una partita importante, difficile ma non affrontiamo una squadra che lotterà per salvarsi bensì che senza penalizzazione sarebbe lì nelle primissime posizioni della classifica a ridosso della capolista. Per questo motivo servirà continuare a ripetere quanto messo sul campo fino ad adesso: ovvero fare la nostra prestazione, dare continuità al lavoro che stiamo facendo, da vivere con la consapevolezza dei nostri mezzi e con il calore dei nostri tifosi”.

Nei giorni scorsi il club metelliano ha abbracciato anche il nuovo difensore Luciani: “Lo riputo un rinforzo importante perché è un ragazzo eccezionale, calciatore che ha una carriera importantissima e tra i migliori che si poteva pescare dagli svincolati. E poi si integrerà benissimo con i leader dello spogliatoio. Ci permetterà di avere soluzioni difensive in attesa del rientro di Loreto”. Con il Trapani possibile chance dal 1’ per Awua: “Stiamo crescendo in condizione anche e soprattutto dei singoli. Spero di poter recuperare tutti e ottenere continuità di risultati”. A rischio forfait Macchi, costretto a fermarsi per il riacutizzarsi di un problema fisico, mentre per Fella si va verso un’esclusione preventiva dopo il riacutizzarsi del problema rimediato con il Giugliano.