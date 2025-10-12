Cavese-Trapani, le probabili formazioni: Prosperi senza Macchi, torna Pelamatti Al Simonetta Lamberti i metelliani vogliono il riscatto dopo il ko nel derby. Novità di formazione

La classifica dice pari punti. Cavese-Trapani, fischio d'inizio alle ore 14:30, però non sarà uno scontro salvezza, tutt'altro. I siciliani si sono già messi alle spalle il pesante fardello della penalizzazione rimediata ad inizio stagione sportiva e ora corrono verso la zona playoff. La Cavese però ha fame di riscatto. Il derby con la Salernitana ha lasciato rimpianti per come è arrivata la sconfitta all'Arechi, cancellando anche la prestazione più che sufficiente degli uomini di Prosperi al cospetto della capolista. Serve ripartire, cambiare marcia, cercare il primo successo al Simonetta Lamberti che darebbe serenità e tranquillità.

Macchi out, Fella a mezzo servizio

Per Prosperi la grande difficoltà resta quella di poter fare affidamento sul suo undici base. Con il Trapani non ci sarà Macchi, out per infortunio, al suo posto ritorna Pelamatti. Possibile chance dal 1' per Awua al posto di Fornito in mezzo al campo. In attacco, con Sorrentino e Orlando, possibile titolarità per Guida al posto di Ubaldi. In panchina c'è Fella ma il capitano è alle prese con il problema al piede. Disponibile anche il neo-arrivato Luciani.

Cavese-Trapani, le probabili formazioni

Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Cionek, Nunziata; Diarrassouba, Munari, Awua, Pelamatti; Orlando, Sorrentino; Guida.

Trapani (4-2-3-1): Galeotti; Kirwan, Pirrello, Stramaccioni, Benedetti; Celeghin, Di Noia; Canotto, Fischnaller, Ciuferri; Grandolfo.