Cavese-Trapani 0-1, Sorrentino spreca, Fischnaller no: metelliani penultimi

Il Simonetta Lamberti resta un tabù. La Cavese cade ancora. Il Trapani passa di misura (0-1), con il rigore di Fischnaller nel cuore del secondo tempo che rompe l’equilibrio e regala una vittoria pesantissima ai sicialiani. Nuovo ko interno per i metelliani, il terzo nelle quattro uscite tra le mura amiche, con gli aquilotti che sprecano e restano ancorati al penultimo posto in classifica.
Prosperi sorprende lanciando Luciani in difesa al posto del giovane Nunziata. Fornito viene preferito ad Awua, mentre in attacco c’è Guida con Orlando e Sorrentino. La Cavese parte bene ma perde per infortunio Diarrassouba: al suo posto Amerighi. Il primo tempo dei metelliani è condizionato dal clamoroso errore di Sorrentino: la punta si avventa sulla respinta di Galeotti dopo il colpo di testa di Guida ma il tap-in da pochi passi a porta sguarnita finisce fuori (15’). Una chance incredibile che spegne i metelliani. Fischnaller puntualmente colpisce ma il suo gol viene cancellato per fuorigioco (21’), mentre Kirwan va vicino allo 0-1 (28’). La Cavese perde anche Fornito per infortunio, al suo posto Awua, con un primo tempo che si chiude senza gol.
La ripresa si apre con il perfetto equilibrio che accompagna le due squadre. Ciuferri sfiora il vantaggio ospite così come Sorrentino. Dopo la chance di Amerighi per la Cavese e Negro per il Trapani, arriva l’episodio che decide il match: Pelamatti stende Ciotti in area per il fallo da rigore che Fischnaller trasforma (76’). Nel finale la Cavese dà vita ad un disperato forcing con Ubaldi e Amerighi che sprecano da buona posizione (86’). Nel recupero Evangelisti sbatte su un miracoloso Galeotti (92’). La Cavese spende anche il Fvs per un presunto fallo su Cionek non sanzionato dall’arbitro prima di incassare il ko.