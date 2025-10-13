Salerno Basket '92, mercoledì sfida infrasettimanale contro Selargius Coach Nardone: “La gestione delle forze sarà indispensabile"

Si giocherà dopodomani, mercoledì 15 ottobre alle 15, il match della seconda giornata della Serie A2 femminile che il Salerno Basket ’92 giocherà sul campo della Nuova Icom San Salvatore Selargius. Le granatine saranno protagoniste di due partite in quattro giorni, perché poi riceveranno la Virtus Cagliari sabato 18 ottobre al PalaSilvestri per la terza giornata. “Ma ci penseremo dopo, è l’unica cosa antipatica di questo doppio turno, perché avremo il piccolo handicap di appena un giorno e mezzo praticamente per preparare la terza giornata. Le ragazze si stanno allenando bene dopo la grande vittoria fatta con Viterbo e siamo fiduciosi ugualmente”, afferma coach Fabio Nardone, che in questo fine settimana ha curato la preparazione delle sue ragazze, osservando le partite delle concorrenti. La classifica si è mossa: il Sanga Milano scappa a punteggio pieno, Viterbo e Milano Basket Stars restano sul fondo senza gioie.

Salerno sa che sarà missione difficile ma non impossibile portare via punti dal PalaVienna nella sfida che sarà arbitrata da Federica Servillo di Roma e Alessandro Fornaro di Mentana. L’anno scorso a Selargius ebbero la meglio le isolane (75-60). Oggi è tutto diverso in casa Salerno, che attende la prima trasferta stagionale con concentrazione sul campo delle sarde, sconfitte davvero di poco all’esordio in quel di San Giovanni Valdarno (65-61) contro l’ex granatina Oliveira.

“Le ragazze si stanno allenando con la solita grande intensità, voglia e determinazione. Il gruppo è giovane, quando abbiamo la possibilità di lavorare senza intoppi significa che tutti hanno meriti dalla società alle ragazze. Il coordinamento tra le varie anime ci sta aiutando tanto – dice ancora l’allenatore –. Selargius sarà campo difficilissimo, ci aspetta una squadra forte che ha rischiato di vincere a Valdarno che è una delle outsider di questo campionato e questo fa capire il valore delle sarde. Noi abbiamo tante esordienti, tutte le partite saranno difficili e lo sapevamo ma questo è da stimolo per tutti. Dobbiamo sempre metterci in discussione per crescere, è questo l’obiettivo di tutte le ragazze che stanno facendo venire fuori anche valori e qualità. Hanno fatto tanti progressi in questi ultimi quaranta giorni, abbiamo messo in preventivo qualche peccato di inesperienza che affronteremo di volta in volta. Siamo fiduciosi e dobbiamo prepararci per le prossime due gare in quattro giorni, la gestione delle forze sarà indispensabile per fare la differenza”.