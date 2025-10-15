Cavese, ecco il via libera: "Sì alla rimozione delle reti nei Distinti" Il semaforo verde dopo un lungo confronto. Per la Curva invece si rimane in attesa

Un semaforo verde tanto auspicato e ora finalmente realtà. Arriva un'apertura importante in casa Cavese. Il club metelliano ha annunciato che in giornata ci è stato un tavolo tecnico alla presenza del Questore della Provincia di Salerno - Dott. Giancarlo Conticchio, nonché del Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni - Dott. Vincenzo Servalli, nel corso del quale è stata discussa la revisione delle misure di prevenzione in essere presso lo stadio "Simonetta Lamberti " di Cava de' Tirreni. All'esito dell'incontro e degli esami istruttori, la Questura ha autorizzato l’immediata rimozione delle reti antilancio dal settore “Distinti”. Già dal prossimo match casalingo Cavese – Crotone ci sarà visuale libera senza protezioni.

Nella nota c'è spazio anche per il nodo Curva: "Il Questore ha confermato che – al momento - la rete nei settori Curva rimane in attesa del completamento degli approfondimenti istruttori, comunque miranti al concreto e rapido raggiungimento dell'obiettivo di rimozione delle reti in ogni settore dello stadio, cosicché ogni spettatore possa godere a pieno dello spettacolo sportivo".