Jomi Salerno: lavoro intenso durante la sosta nazionali in vista di Erice Sabato 25 big match alla Palumbo contro la compagine siciliana

La Jomi Salerno continua a lavorare senza sosta, anche nel periodo di pausa per le competizioni internazionali, in preparazione dei prossimi impegni di campionato. L’attenzione della squadra è tutta rivolta al grande match contro Erice, in programma sabato 25 ottobre alla Palestra Palumbo. Nonostante l’assenza di alcune giocatrici impegnate con le rispettive nazionali, il gruppo guidato dallo staff tecnico non ha rallentato i propri allenamenti, mantenendo alta la concentrazione e l’intensità delle sedute. Le atlete impegnate con la maglia azzurra sono Ilaria Dalla Costa, Aurora Gislimberti, Asia Mangone e Margherita Danti, mentre Iuliia Andriichuk è impegnata con l’Ucraina. Il big match contro Erice sarà un banco di prova fondamentale per la Jomi Salerno, che punta a confermare il proprio valore in campionato davanti al pubblico della Palestra Palumbo.