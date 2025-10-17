Pallanuoto. Rari Nantes Salerno, alla "Vitale" arriva il Posillipo Presciutti carica: "Voglio vedere grande coraggio, determinazione e personalità"

Sabato 18 ottobre, alle ore 18, la Rari Nantes Nuoto Salerno torna in acqua alla Piscina Simone Vitale per la terza giornata del Campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto. Avversario di giornata sarà la Ranieri Impiantistica CN Posillipo, in un derby che promette grande spettacolo.

La formazione giallorossa è alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta della scorsa settimana, mentre la squadra allenata da Pino Porzio, reduce da una vittoria all’esordio e da una buona prova contro i vicecampioni d’Italia dell’AN Brescia, punta a confermare il proprio ottimo stato di forma.

Le parole alla vigilia del match del tecnico Christian Presciutti: “Il Posillipo è una squadra ben allenata ed attrezzata per lottare con le “grandi” del nostro campionato. Al di là di chi affrontiamo, voglio vedere grande coraggio, determinazione e personalità per affrontare questo derby. Ogni partita per noi deve essere un'occasione per andarci a prendere dei punti importanti per il nostro obiettivo.”

Le parole dell’attaccante giallorosso Alessio Privitera: “Alla Vitale arriva una squadra molto attrezzata come il Posillipo. Noi scendiamo in acqua sempre con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile: a parte tre o quattro squadre che, almeno per il momento, sembrano fuori dalla nostra portata, con tutte le altre possiamo e dobbiamo giocarci le nostre chance fino alla fine. Sarà un derby, e per di più in casa, probabilmente uno degli ultimi che giocheremo alla Vitale; quindi, ci teniamo particolarmente a fare bene ed a offrire una grande prestazione davanti al nostro pubblico.

In questa fase iniziale del campionato ci sono ancora pochi dati per capire il gioco delle varie squadre, ma noi continueremo a concentrarci sul nostro: siamo un gruppo giovane, dinamico e leggero fisicamente, e dovremo far valere proprio queste caratteristiche tenendo alto il ritmo per tutta la partita. L’obiettivo è non ripetere i cali che ci sono costati caro nella scorsa gara”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming ufficiale su Waterpolo Channel (canale FIN) ed ingresso libero.