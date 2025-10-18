Audace Cerignola-Cavese, Prosperi: "Tante assenze ma dobbiamo fare punti" Il tecnico: "Con tante defezioni non è semplice ma resto fiducioso". Ancora out Fella

Rialzare la testa. Contro l’ex tecnico Maiuri, la Cavese va in casa dell’Audace Cerignola con il desiderio di centrare un blitz esterno fondamentale per la propria classifica dopo i due ko di fila con Salernitana e Trapani che hanno lasciato non pochi rimpianti. Per Fabio Prosperi sarà fondamentale il carattere dei blufoncè: “Andremo in Puglia con la rosa a disposizione. Abbiamo avuto diversi problemi ma la squadra si è preparata nel migliore dei modi, con la volontà di cercare di mettere in difficoltà l’avversario. Fin qui non sono stato un integralista, ho modificato diversi moduli e schieramenti. Stiamo convivendo da un mese con l’assenza di Fella, non abbiamo avuto Fornito e Awua. Faccio fatica ad incassare alcune considerazioni se poi bisogna fare i conti con defezioni importantissime come quelle citate prima”.

Tante defezioni per Cerignola

L’emergenza infortuni continua ad ingigantirsi: Loreto resta fuori così come Fella. Non ci sarà nemmeno Diarrassouba. Prosperi non firma per il pari: “Il campionato è ancora lungo, so bene che dobbiamo fare punti. Non abbiamo altre soluzioni che quelle di affidarci al lavoro, l’unica strada per fare risultato. Ho in mente la formazione ma mi porto dietro qualche dubbio che scioglierò in queste ore”. Il crollo nei secondi parziali di gara per Prosperi è figlio anche delle vicissitudini nelle diverse giornate di campionato: “Tante volte ci ha penalizzato la necessità di dover fare delle sostituzioni improvvise, bruciando slot e sopperendo alle difficoltà che ci hanno costretto ad arrivare al limite nei finali di gara”.