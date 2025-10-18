Slalom Salerno-Croce di Cava: collaudato il percorso Cresce l'attesa per la 38esima edizione della corsa organizzata dall'Aci Salerno

Il supervisore Luca Ciamei, inviato dalla Federazione Aci Sport, ha proceduto, insieme al direttore di gara Antonio Cappelli, al fiduciario sportivo Antonio Milo e al commissario sportivo nazionale Valerio Ingenito, alla verifica del percorso dello Slalom Salerno-Croce di Cava, individuando tutte le misure di sicurezza che dovranno essere predisposte per la migliore riuscita della manifestazione che si svolgerà sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 sulla SP 119b.

Giunto alla 38esima edizione lo Slalom organizzato dall'Automobile Club Salerno presieduto da Vincenzo Demasi, in collaborazione con i promotori locali capitanati da Marcello Bisogno e Tiziano D'Ursi, è valido per il Campionato Italiano Slalom e per la Coppa Slalom Zona 3, Memorial Vito Sacco e 12° Trofeo PT Gomme.

Le iscrizioni sono aperte, per una manifestazione che rappresenta l'ultima gara del Campionato Italiano Slalom e, pertanto, riveste particolare importanza per l'assegnazione di diversi titoli ancora in palio.

Un importante ringraziamento va alle istituzioni locali per il decisivo supporto, ed in particolare alla Provincia di Salerno, ai Comuni di Salerno e di Cava de' Tirreni, al Comitato Regionale del CONI, unitamente alle Forze dell’Ordine.

L'appuntamento è per sabato 25 ottobre con le verifiche sportive presso il Grand Hotel Salerno e le verifiche tecniche presso il Parcheggio Vinciprova 1.