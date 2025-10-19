Audace Cerignola-Cavese, le probabili formazioni: Ubaldi guida l'attacco Prosperi chiamato a dare un segnale. Contro l'ex Maiuri serve una prova di carattere

Una sfida delicata. Audace Cerignola-Cavese è match che può valere tanto per il presente che per il futuro dei metelliani (fischio d'inizio ore 17:30). Le due sconfitte di fila con Salernitana e Trapani, così come il piazzamento in zona playout, rimettono in discussione la panchina di Fabio Prosperi, chiamato a dare un nuovo segnale soprattutto in termini di risultati dopo le prestazioni più che sufficienti fin qui senza punti. Si chiederà strada all’ex Vincenzo Maiuri, anche lui alle prese con le prime valutazioni del club gialloblu dopo una partenza tutt’altro che positiva.

Per Prosperi, a rendere ancora più complicata la portata dell’impresa in trasferta, ci pensa anche l’emergenza infortuni. Fuori ci sono Diarrassouba, Lamberti, Fella, Loreto, Natale e Peretti. Nel 3-4-2-1 dei metelliani ci sono Evangelisti, Cionek e Luciani a protezione di Boffelli. In mezzo al campo, Munari e Awua agiscono centralmente, con Macchi e Pelamatti sulle fasce. Sulla trequarti Orlando e Sorrentino, alle spalle di Ubaldi come unica punta.

AUDACE CERIGNOLA-CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Cocorocchio, Ligi, Todisco; Vitale, Cretella, Bianchini, Paolucci, Russo; Cuppone, Emmausso.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Cionek, Luciani; Macchi, Munari, Awua, Pelamatti; Orlando, Sorrentino; Ubaldi.