Pallanuoto A1. La Rari Nantes si prende il derby: Posillipo ko 13-11 alla Vitale Prima vittoria stagionale per la formazione giallorossa, Privitera sugli scudi

La Rari Nantes Nuoto Salerno conquista la prima vittoria stagionale e si aggiudica il derby superando la Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo per 13–11 nella terza giornata del campionato di Serie A1 maschile. Davanti ad una cornice di pubblico incandescente della Piscina Simone Vitale di Salerno, che ha spinto la squadra di Christian Presciutti verso il primo successo stagionale.

La partita

L’avvio è vivace e combattuto, con ritmi subito altissimi: dopo il vantaggio iniziale di Rocchino, la Rari risponde con una conclusione potente di Alessio Privitera e si porta avanti con una splendida palomba di Francesco Sifanno e il guizzo di Daniel Gallozzi, che firma il primo break del match.

Nel secondo tempo il Posillipo accorcia con Valle, ma la squadra di casa resta compatta e trova nuovamente la via del gol in superiorità numerica con Gallozzi. Nonostante qualche imprecisione, incluso un rigore sulla traversa di Privitera, i giallorossi mantengono il ritmo e chiudono la prima metà di gara sul 6–6.

Nella terza frazione arriva la svolta: Mattia Fortunato segna il suo primo gol in Serie A1 e Sifanno replica con un’altra invenzione di classe. Poi De Freitas, capitan Pica (nel giorno del suo compleanno) e ancora Privitera portano la Rari sull’11–9.

Negli ultimi minuti cresce la tensione: si combatte su ogni pallone, ma la Rari è più lucida e cinica. Andrea Fortunato in superiorità e Privitera che questa volta non sbaglia e trasforma un rigore, chiudono i conti. Il tentativo finale di rimonta del Posillipo con la doppietta di Radovic non basta: la Rari Nantes Salerno vince 13–11 e segna i primi 3 punti del campionato.

Grande prova di squadra, costruita su una difesa solida e sulle parate decisive di Gabriele Vassallo, che hanno blindato il risultato nei momenti più caldi.

Le dichiarazioni post-partita dell’attaccante giallorosso Alessio Privitera autore di 5 reti nel derby: “È stata una partita intensa e molto sentita, proprio come ci aspettavamo. Sapevamo che per fare punti in questo campionato dobbiamo essere pronti a lottare con tutti, fino all’ultimo. Sabato scorso avevamo avuto un calo mentale che in Serie A1 non possiamo permetterci: in settimana ci siamo confrontati, abbiamo reagito da squadra e la risposta in acqua c’è stata.

Il Posillipo è una formazione costruita per competere nelle zone alte della classifica e puntare all’Europa. Proprio per questo, questa vittoria vale doppio: ci dà morale e pesa tantissimo in chiave salvezza.”

Poco tempo per recuperare le forze, mercoledì 22 è già tempo di quarta giornata di campionato, la Rari è attesa a Palermo per la gara contro il Telimar in programma alle ore 15:00.

TABELLINO - RARI NANTES NUOTO SALERNO – RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO 13–11

Parziali(4–2, 2–4, 5–3, 2–2)

Rari Nantes Nuoto Salerno: A. Milione, F. Sifanno 2, G. Pierno, M. Fortunato 1, R. Agulha De Freitas 1, D. Gallozzi 2, A. Fortunato 1, K. Araki, D. Do Carmo, G. Parrilli, A. Privitera 5, D. Pica 1, G. Vassallo, A. Chianese, M. De Feo. All. Christian Presciutti

Ranieri Impiantistica CN Posillipo: L. Izzo, J. Parrella, N. Nagy, D. Radovic 4, G. Mattiello, E. Aiello, V. Renzuto Iodice 1, P. Porzio 1, E. Serino, Z. Bertoli 1, M. Milicic, M. Rocchino 2, R. Spinelli, M. De Florio La Rocca, G. Valle 2. All. Marsili

Arbitri: Ercoli e Petronilli

Note: Superiorità numeriche: Salerno 6/18 + 2 rigori (1 fallito da Privitera); Posillipo 1/13 + 2 rigori. Espulsioni: Parrilli (S) nel 2° tempo; Mattiello (P) nel 3° per proteste; Pica (S) e Renzuto (P) nel 3° per reciproche scorrettezze. Usciti per limite di falli: Sifanno (S) e Nagy (P) nel 4° tempo. Spettatori: circa 200