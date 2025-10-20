Basket. La Power Nocera supera Fabriano e centra la prima vittoria La compagine salernitana s'impone con il risultato di 78-64

Alla sesta giornata arriva finalmente la vittoria. Nocera nel match contro Fabriano trova i primi due punti di stagione nonostante l’assenza di capitan Matrone, trascinata da un Nonkovic tuttofare e dalla lucidità e anima dei suoi playmaker, Saladini e Cappelletti.

La cronaca del match. Dopo i primi due punti iniziali di Fabriano, arriva il parziale di 7-0 Power con Misolic (4) e Cappelletti (3). I padroni di casa partono gagliardi, mentre Fabriano sbaglia troppi tiri facili e ben costruiti. In meno di metà quarto la compagine di Sanfilippo tocca il +10 (14-4) e coach Nunzi è costretto al primo time-out di gara. Pausa che aiuta gli ospiti e con due bei canestri di seguito accorciano lo svantaggio. fino al -4. Ci pensa Nonkovic con la seconda tripla di giornata e una gran giocata di prepotenza sotto canestro a rimettere le cose a posto. A fine quarto esplode Saladini che attacca, difende e segna sulla sirena per il 24-12 del primo assalto.

Al rientro, la Power torna a peccare di imprecisione e frettolosità, elementi che hanno contraddistinto negativamente il cammino dei gialloblù fino a questo momento. Il vantaggio viene rosicchiato grazie ad un ottimo Centanni e all’esperienza di Dri (27-24). Fabriano intensifica la manovra e trova la tripla straordinaria di Silke-Zunda per la parità. Vantaggio dilapidato in metà quarto, e poi di nuovo lui mette la freccia: 27-29 e time-out, obbligato, chiamato da Sanfilippo. Il coach della Power richiama il quintetto base e si ritorna in equilibrio, con le due squadre che si scambiano il vantaggio. Alla fine del primo tempo, Saladini accorcia lo svantaggio, mettendo a segno una tripla complicata e ridando fiato alla truppa di casa. 34-35 e si va negli spogliatoi.

La partita prosegue all’insegna dell’equilibrio, con poche interruzioni di gioco e un buon numero di canestri segnati da ambo le parti. Ad ogni ritorno della Power corrisponde un canestro degli ospiti, con Silke-Zunda e il solito Centanni sugli scudi. Fabriano amplia la forbice fino al +6. I padroni di casa resistono e tornano nuovamente sotto di appena una lunghezza. L’ultimo tentativo dei biancoblu prima della fine del terzo quarto non va a segno: 51-52 e un risultato ancora tutto da scrivere.

I primi due minuti dell’ultimo assalto sono di perfezione cestistica a firma Nonkovic. Segna, difende, serve. Il numero 31 della Power si carica i suoi sulle spalle. Il quintetto risponde presente, Fabriano si disunisce e si crea un solco di 13 punti grazie ad una gestione quasi impeccabile dei giocatori allenati da Sanfilippo. Fabriano prova a restare in scia come può, ma Nocera rimane compatta e non lascia adito a possibili ritorni di fiamma. Finisce 78-64: primo squillo dei campani, che ora possono sentirsi alleggeriti da quello “zero” nella casella delle vittorie. .

Parziali: 1Q; 24-12; 2Q: 10-23; 3Q: 17-17; 4Q: 27-12.