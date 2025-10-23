Cavese, rimosse le reti di protezione nei Distinti: il club invita i giovani Il settore, rinnovato nei giorni scorsi, verrà aperto ai tifosi più giovani

“L’ultima volta così qualcuno non era ancora nato, c’è chi è diventato padre e chi ci guarda da lassù. Manca ancora un tassello ma da sabato la nostra casa tornerà ad essere più accogliente”. Con questo messaggio, la Cavese ha annunciato la rimozione delle reti di protezione nel settore Distinti. Un passo in avanti importante, il primo della volontà di ammodernare il Simonetta Lamberti, possibile dopo i diversi tavoli di confronto con le autorità locali.

Per la prima sfida ufficiale con questa importante passo in avanti, il club ha deciso di tendere la mano ai giovani tifosi: per Cavese-Crotone, in programma sabato, la società ha invitato tutti gli alunni delle medie ed elementari dei plessi cittadini e le Scuole Calcio del territorio per esistere gratis al match. Inoltre, grazie all’intervento di uno sponsor, ai varchi d’accesso del settore tutti i bambini riceveranno una bandierina della Cavese. Il momento è delicato, il club chiede l’aiuto dei più piccoli.