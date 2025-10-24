Cavese-Crotone, Prosperi: "Fare di tutto per ottenere la salvezza" Il tecnico alla vigilia della sfida con i pitagorici: "Avversario forte, ora serve continuità"

A caccia del primo successo interno. La Cavese ospita il Crotone e cerca di sbloccare il suo score al Simonetta Lamberti. Serve continuità dopo la preziosa vittoria di Cerignola che ha permesso ai metelliani di respirare. “Ci attende una sfida molto difficile, contro un Crotone organizzato e con grandi qualità tecniche: sarà una partita delicata, contro una squadra che è un pelo al di sotto delle prime tre ma che vuole chiudere tra le prime cinque – ha spiegato Fabio Prosperi in conferenza stampa -. Ci arriviamo però con una vittoria che ha dato serenità ad un gruppo che ha sempre lavorato rispondendo bene sia in settimana che in partita. Servirà una prestazione davvero impeccabile, con la speranza di mettere in campo tutto quello che abbiamo per ricambiare l'affetto che questo contesto mi sta regalando. Ovvio che ora inizia a farsi sentire l’assenza di calciatori importanti, non perché altri non siano validi, ma perché conta avere più ricambi”. Per la sfida con i pitagorici ritornano a disposizione Diarrassouba ed Evangelisti, restano fuori Fella e Loreto.

Crotone rappresenta un esame per testare la maturità della Cavese: “Dobbiamo avere continuità di risultati, questo è l’aspetto che ci è mancato. Perché ad esempio con il Trapani abbiamo fatto la nostra partita senza portare nulla a casa. In casa abbiamo steccato solo la sfida con il Latina. Il calendario non ci ha teso la mano: praticamente abbiamo affrontato tutte le big del campionato. Ora dobbiamo cercare di arrivare al giro di boa con una classifica che abbia punti che ci possa permettere di giocarci la salvezza nella seconda parte del campionato”.