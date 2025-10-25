Cavese-Crotone, le probabili formazioni: Prosperi si affida a Fusco I metelliani vogliono rompere il tabù Lamberti. Pesano le assenze di Loreto e Fella

Sfida importante. Esame di continuità. La Cavese è chiamata a centrare il secondo risultato utile. Contro un Crotone che vuole impensierire le big del campionato, fischio d’inizio alle ore 14:30, al Simonetta Lamberti i metelliani hanno l’obbligo di provare a centrare il secondo successo consecutivo dopo l’exploit di Cerignola che ha permesso all’intero ambiente di respirare. Tra le mura amiche inoltre c’è da rompere un tabù: in stagione fin qui la Cavese non è mai riuscita ad ottenere un successo interno, rallentando e non poco la propria corsa verso le zone tranquille di classifica.

Ancora Fusco dal 1’

“Dobbiamo fare punti ora per poterci giocare la salvezza nella seconda parte di stagione”. Il manifesto di Fabio Prosperi passa ora dal campo. Con il Crotone non avrà a disposizione pilastri come Fella e Loreto ma ripartirà dal 3-4-2-1 che è diventato il modulo predefinito degli aquilotti. In porta ci sarà Boffelli, protetto da Luciani, Cionek e Nunziata. In mezzo al campo Amerighi e Macchi sulle corsie, con Munari e Awua ad agire centralmente. In attacco ancora conferme per Gerardo Fusco, supportato da Orlando e Sorrentino. Recuperato per la panchina Diarrassouba.

Cavese-Crotone, le probabili formazioni:

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata, Amerighi, Awua, Munari, Cionek; Sorrentino, Orlando; Fusco. Allenatore: Prosperi.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Berra, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Gallo, Vinicius; Maggio, Gomez, Zunno; Murano. Allenatore: Longo.