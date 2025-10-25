Cavese-Crotone 1-0, infranto il tabù Simonetta Lamberti: decide Munari Il gol in avvio del centrocampista stende i pitagorici: metelliani fuori dalla zona playout

Una vittoria pesantissima. La Cavese infrange il tabù Simonetta Lamberti e lo fa con una prova di grande solidità. Tra le mura amiche, i metelliani stendono il Crotone, squadra con il miglior rendimento esterno in campionato (1-0). Decide il gol in apertura di Munari, difeso con i denti dai blufoncè che sigillano i pali di Boffelli. Cavese che sale a quota undici punti e si tira fuori dalla zona playout.

Dopo il successo sul Cerignola, Prosperi riparte dal 3-4-2-1 con Boffelli in porta, linea difensiva con Luciani, Cionek e Nunziata, cerniera di centrocampo che vede Amerighi, Munari, Awua e Macchi, più avanzati Orlando e Sorrentino con Fusco unica punta. Pronti-via e la Cavese passa in vantaggio: Amerighi mette al centro per Munari che calcia al volo e batte l’estremo difensore ospite (3’). La partita scivola via con la Cavese che ha il merito di tenere bene il campo, limitare la forza d’urto del Crotone, con Fusco che mette in difficoltà la linea difensiva ospite. Zunno squilla forte mettendo i brividi a Boffelli (38’), Awua calcia fuori da buona posizione (40’). Nel finale, il Crotone spende il suo primo Fvs per un possibile rosso ad Amerighi che non viene accolto.

Dall’intervallo esce tutt’altro Crotone che crea pericoli in serie ai pali di Boffelli. Vinicius mette alto da buona posizione (50’), Zunno non trova i pali di Boffelli (58’) mentre l’estremo difensore è super su Maggio (63’). Prosperi corre ai ripari e rinforza la mediana con Fornito al posto di Orlando (68’). La Cavese spende il suo primo Fvs per la revisione di un contatto tra Ubaldi e Berra che non viene sanzionato con il penalty (77’). Il finale si trasforma in un forcing del Crotone che va vicino al pari solo su una deviazione di Macchi che esalta Boffelli (93’). Poi è festa Cavese, con la vittoria pesantissima che tira fuori i blufoncè dalla zona playout.

Fonte foto: Cavese calcio