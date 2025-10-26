Pallamano A1. Erice sbanca la "Palumbo": Jomi Salerno sconfitta 24-21 Match combattuto tra le due big del torneo di massima serie

La Jomi Salerno deve arrendersi all’Erice nella sesta giornata di campionato al termine di una gara intensa e combattuta. Alla Palestra Palumbo le siciliane si impongono 24-21, dopo un match caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte.

Salerno parte con il piede giusto: dopo cinque minuti le ragazze di coach Leandro Araujo conducono 3-0, approfittando di un avvio contratto da parte delle avversarie. Al 13’ le campane sono avanti 6-3, ma Erice trova la giusta concentrazione e, con un break di 4-0 in appena cinque minuti, ribalta il punteggio. Rossomando ristabilisce subito la parità su rigore, aprendo una fase equilibrata in cui le due squadre si rispondono colpo su colpo.

Determinanti in questa fase le prestazioni delle due portiere, Piantini e Kapitanovic, entrambe autrici di interventi decisivi. Al 23’ la partita cambia volto: Erice accelera e si porta fino al +5 (8-13 al 26’), approfittando di alcune imprecisioni nella gestione del pallone da parte della Jomi. Le salernitane però non mollano e chiudono il primo tempo sul 13-11, riaccorciando le distanze nel finale.

Nella ripresa la sfida resta apertissima: al 45’ il tabellone segna 19-19 e tutto è ancora da decidere. Nel finale però è Erice a trovare lo spunto vincente. Kapitanovic sale in cattedra parando un rigore ad Andriichuk e una conclusione dalla distanza di Dalla Costa, mantenendo il vantaggio delle siciliane sul 22-20. Forte della solidità difensiva e della lucidità nei momenti chiave, Erice allunga definitivamente e chiude i conti sul 24-21.

JOMI SALERNO: Adinolfi, Mangone 3, Dalla Costa 2, Lepori, Andriichuk 4, De Santis, Woller 4, Danti, Lanfredi 2, Lauretti Matos, Salvaro, Nukovic 1, Gislimberti 2, Gomez, Rossomando 3, Piantini. ALL. LEANDRO ARAUJO

ERICE: Assana 2, Bernabei, Cabral Barbosa 8, Dalle Crode, Fanton 2, Gandulfo 2, Iacovello, Kapitanovic 1, Losio, Manojlovic 2, Martinez Bizzotto, Pessoa 5, Severin, Zizzo 2. ALL. CRISTINA CABEZA