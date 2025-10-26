Salerno Basket, terza sconfitta di fila: a Matierno passa anche Valdarno

Terza sconfitta consecutiva per il Salerno Basket ’92, che alla quarta giornata di A2 femminile cede alla Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno 65-77 al PalaSilvestri e resta a quota 2 punti in classifica.
Prima della gara, la consegna di un omaggio della società di patron Somma all’ex di turno Rita Oliveira, protagonista di due annate vincenti e indimenticabili in granata dal 2023 al 2025. Quando la palla inizia a rimbalzare, c’è quasi solo Valdarno. Sblocca Pandori dalla lunetta, poi Oliveira fa amarcord delle sue skills e infila due bombe di seguito. Accorcia bene Varga in elegante terzo tempo ma Ngamene ribadisce l’accelerata ospite con 5 punti del 4-11 a 3’:30” di gioco. Salerno non lavorerebbe male in difesa, se non fosse per i tanti errori in attacco con indecisioni che costano ripartenze facili per Oliveira e compagne. Valdarno è squadra che punta al salto, ha fisicità e qualità, per giunta. A 2’ dalla prima interruzione è 6-19, il primo parziale è di 8-22. Si riprende con una bella azione finalizzata da Denes. Ospiti sul +18, poi Guerrieri, Pandori e Gatti firmano un mini break di 7-0 che fa riacquistare un briciolo di fiducia. Pandori e Tau infilano due triple che valgono il -7 (23-30) a poco più di 3’ dall’intervallo lungo. Garcia Fernandez getta di nuovo nella mischia Oliveira, dopo diversi minuti di panchina, ma Salerno è presente. Gatti fa -5 e dichiara la contesa ufficialmente riaperta. Valtcheva ha la palla del -3 ma sciupa sotto canestro, le toscane respirano con Celani e riescono ad andare al riposo sul 27-35. La bulgara va subito a segno in apertura di terzo quarto ma Ngamene fa capire che Valdarno è rientrata con altro piglio: +10 dopo un minuto e mezzo (29-39). Quando è il momento di alzare le percentuali, Salerno torna a prendersi “le pause da eliminare e su cui lavorare”, come spiega coach Nardone. Valdarno fa +14 con le triple di De Cassan e Ngamene (33-47). Salerno torna a –9 (40-49) con Denes dalla distanza e Tau. Al 30’ è 47-57. Nell’ultimo quarto. Prove di allungo toscano firmate Oliveira, Tau e Pandori da tre le stoppano: 55-66 con 7’ ancora da giocare. Salerno non ci crede abbastanza, le ospiti amministrano. Finisce 65-77.
Il commento di coach Nardone: “Ci sono tante esordienti, c’è meno qualità generale ed esperienza. Sapevamo di aver bisogno di tempo. Spesso abbiamo insicurezze e non è per merito delle avversarie ma per errori nostri e canestri sbagliati anche uno contro zero che commettiamo ingenuità. Fa parte del percorso di crescita. Dispiace perché eravamo vicini al -3, poi è normale che squadre forti come Valdarno siano più concentrate nei momenti clou. Sappiamo dove lavorare, questa è la cosa positiva. Quando cominciamo a giocare, le avversarie vanno in difficoltà e lo abbiamo dimostrato, solo che non riusciamo a farlo per 4 tempi”.
TABELLINO – SALERNO BASKET ’92-POL. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO 65-77 (8-22; 27-35; 47-57)
SALERNO: Tau 16, Pappagallo, Valentino, Valtcheva 4, Gatti 10, Guerrieri 2, D’Amico ne, Pandori 17, Denes 7, Varga 9, Scolpini. Coach: Nardone.
Tiri da 2: 13-45; Tiri da 3: 6-16; Tiri liberi: 21-27; Rimbalzi 39 (9-30, Denes 12); Assist 17 (Gatti 4); Palle recuperate: 13 (Pandori 3); Palle perse 21 (Pandori 4).
S. GIOVANNI VALDARNO: Oliveira 17, Lazzaro, Merisio, Celani 9, Bernardi 19, Diakhoumpa 2, Mosetti 4, Ngamene 19, Favre 2, De Cassan 5. Coach: Garcia Fernandez.
Tiri da 2: 22-46; Tiri da 3: 5-14; Tiri liberi: 18-27; Rimbalzi 44 (9-35, Ngamene 9); Assist 14 (Bernardi 4); Palle recuperate: 10 (Oliveira 4); Palle perse 25 (Oliveira 5).
Arbitri: Lillo-Mottola