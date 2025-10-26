Salerno Basket, terza sconfitta di fila: a Matierno passa anche Valdarno Coach Nardone: “Paghiamo un po’ di inesperienza, lavorare per eliminare le piccole pause”

Terza sconfitta consecutiva per il Salerno Basket ’92, che alla quarta giornata di A2 femminile cede alla Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno 65-77 al PalaSilvestri e resta a quota 2 punti in classifica.

Prima della gara, la consegna di un omaggio della società di patron Somma all’ex di turno Rita Oliveira, protagonista di due annate vincenti e indimenticabili in granata dal 2023 al 2025. Quando la palla inizia a rimbalzare, c’è quasi solo Valdarno. Sblocca Pandori dalla lunetta, poi Oliveira fa amarcord delle sue skills e infila due bombe di seguito. Accorcia bene Varga in elegante terzo tempo ma Ngamene ribadisce l’accelerata ospite con 5 punti del 4-11 a 3’:30” di gioco. Salerno non lavorerebbe male in difesa, se non fosse per i tanti errori in attacco con indecisioni che costano ripartenze facili per Oliveira e compagne. Valdarno è squadra che punta al salto, ha fisicità e qualità, per giunta. A 2’ dalla prima interruzione è 6-19, il primo parziale è di 8-22. Si riprende con una bella azione finalizzata da Denes. Ospiti sul +18, poi Guerrieri, Pandori e Gatti firmano un mini break di 7-0 che fa riacquistare un briciolo di fiducia. Pandori e Tau infilano due triple che valgono il -7 (23-30) a poco più di 3’ dall’intervallo lungo. Garcia Fernandez getta di nuovo nella mischia Oliveira, dopo diversi minuti di panchina, ma Salerno è presente. Gatti fa -5 e dichiara la contesa ufficialmente riaperta. Valtcheva ha la palla del -3 ma sciupa sotto canestro, le toscane respirano con Celani e riescono ad andare al riposo sul 27-35. La bulgara va subito a segno in apertura di terzo quarto ma Ngamene fa capire che Valdarno è rientrata con altro piglio: +10 dopo un minuto e mezzo (29-39). Quando è il momento di alzare le percentuali, Salerno torna a prendersi “le pause da eliminare e su cui lavorare”, come spiega coach Nardone. Valdarno fa +14 con le triple di De Cassan e Ngamene (33-47). Salerno torna a –9 (40-49) con Denes dalla distanza e Tau. Al 30’ è 47-57. Nell’ultimo quarto. Prove di allungo toscano firmate Oliveira, Tau e Pandori da tre le stoppano: 55-66 con 7’ ancora da giocare. Salerno non ci crede abbastanza, le ospiti amministrano. Finisce 65-77.

Il commento di coach Nardone: “Ci sono tante esordienti, c’è meno qualità generale ed esperienza. Sapevamo di aver bisogno di tempo. Spesso abbiamo insicurezze e non è per merito delle avversarie ma per errori nostri e canestri sbagliati anche uno contro zero che commettiamo ingenuità. Fa parte del percorso di crescita. Dispiace perché eravamo vicini al -3, poi è normale che squadre forti come Valdarno siano più concentrate nei momenti clou. Sappiamo dove lavorare, questa è la cosa positiva. Quando cominciamo a giocare, le avversarie vanno in difficoltà e lo abbiamo dimostrato, solo che non riusciamo a farlo per 4 tempi”.

TABELLINO – SALERNO BASKET ’92-POL. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO 65-77 (8-22; 27-35; 47-57)

SALERNO: Tau 16, Pappagallo, Valentino, Valtcheva 4, Gatti 10, Guerrieri 2, D’Amico ne, Pandori 17, Denes 7, Varga 9, Scolpini. Coach: Nardone.

Tiri da 2: 13-45; Tiri da 3: 6-16; Tiri liberi: 21-27; Rimbalzi 39 (9-30, Denes 12); Assist 17 (Gatti 4); Palle recuperate: 13 (Pandori 3); Palle perse 21 (Pandori 4).

S. GIOVANNI VALDARNO: Oliveira 17, Lazzaro, Merisio, Celani 9, Bernardi 19, Diakhoumpa 2, Mosetti 4, Ngamene 19, Favre 2, De Cassan 5. Coach: Garcia Fernandez.

Tiri da 2: 22-46; Tiri da 3: 5-14; Tiri liberi: 18-27; Rimbalzi 44 (9-35, Ngamene 9); Assist 14 (Bernardi 4); Palle recuperate: 10 (Oliveira 4); Palle perse 25 (Oliveira 5).

Arbitri: Lillo-Mottola