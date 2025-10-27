Arti marziali, Giulia Iannaccone bronzo ai campionati italiani E' allenata dal maestro Pietro Antonacchio

Ai campionati italiani indetti dalla Federazione Italiana Judo Karate e Arti Marziali e svoltisi nella giornata del 26 ottobre ad Ostia presso il palazzetto “Palapellicone FIJLKAM”, Giulia Iannaccone della Nuova Polisportiva Bellizzi ha vinto la medaglia di bronzo per la classe esordienti (ragazzi tra i 12 e 13 anni) nella categoria 35 chilogrammi per il combattimento individuale.

La giovane promessa del sodalizio bellizzese allenata dal maestro Pietro Antonacchio e dal presidente Sonia Doto, ha vinto tutti gli incontri perdendo solo nella semifinale con Matilda Veronese, atleta del CAO karate che poi si è aggiudicata il titolo . A completare il podio Samanta Bosi, argento del KCKT e Demontis Aurora altro bronzo della Brigata Sassari.

"La giovane atleta - dichiara Pietro Antonacchio - è una punta di diamante della nostra associazione sportiva. Ha solo 12 anni e si è già laureata più volte campionessa regionale. Era al suo primo campionato italiano e vincere il bronzo alla prima competizione nazionale lascia sperare per un pregevole futuro agonistico". "Credo - ha aggiunto Sonia Doto - che sentiremo ancora parlare di lei ad ogni livello anche superiore poiché è competitiva, determinata e si approccia già come un esperto atleta agonista".