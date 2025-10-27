ACI Salerno protagonista in pista a Monza D’Auria sul podio nel GT Sprint Cup, Oliva e Festante protagonisti

Ultimo appuntamento stagionale in pista per i piloti legati all’Automobile Club Salerno, impegnati sullo storico tracciato di Monza, teatro della prova conclusiva del Campionato Italiano GT Sprint Cup e della Porsche Carrera Cup Italia.

Nel GT Sprint Cup, Ferdinando D’Auria e Gaetano Oliva, in gara con le Lamborghini Huracán ST Evo 2 dell’HD Racing Division, hanno chiuso la stagione con due prestazioni di rilievo. D’Auria si è distinto in gara 1, conquistando un meritato terzo posto assoluto al termine di una prova condotta con grande determinazione. In gara 2, quando era nuovamente in lotta per le posizioni di vertice, il pilota campano è stato purtroppo coinvolto in una carambola che lo ha costretto al ritiro.

Destino inverso per Gaetano Oliva, che si è classificato a 4 giri in fondo al gruppo in gara 1 ma autore di un’importante gara 2, dove ha chiuso quarto assoluto, a ridosso del podio, completando nel migliore dei modi la stagione.

Nella Porsche Carrera Cup Italia, Aldo Festante, in gara con la Porsche 911 GT3 Cup 992 del team Dinamic Motorsport, ha chiuso al 17° in Gara 1, migliorandosi sensibilmente nella seconda manche con un ottimo settimo posto.

