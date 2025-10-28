Successo per lo Slalom Salerno Croce: ACI Salerno in evidenza nella gara di casa Tanti successi per i piloti dell’Automobile Club Salerno nell’ultima tappa del Campionato italiano

Si è chiusa sulle strade di casa l’ultima prova del Campionato Italiano Slalom 2025, che ha visto i piloti dell’Automobile Club Salerno tra i grandi protagonisti della competizione andata in scena nel capoluogo campano. Una partecipazione corale e di spessore, che ha portato numerosi successi di gruppo e di classe, oltre a diversi riconoscimenti speciali assegnati ai portacolori salernitani.

A brillare tra i protagonisti assoluti è stato Valerio Magliano, autore di una prova di grande consistenza al volante della Peugeot 106 Rallye. Il portacolori salernitano ha chiuso ottavo assoluto, conquistando la vittoria nel Gruppo E1 Italia e nella Classe 1600, ricevendo inoltre il Trofeo “PT Gomme” .

A seguire, Marcello Bisogno, su Fiat 127 si è confermato tra i migliori, inserendosi nella top ten assoluta con il decimo posto, secondo di Gruppo E1 e primo di Classe 1400.

Nel Gruppo E2SC 1400, Cataldo Esposito, con la Radical SR4 Suzuki, ha conquistato il terzo posto di classe, distinguendosi tra i migliori prototipi e ricevendo anche la Targa “Annamaria Concilio”, riconoscimento riservato al pilota con la maggiore esperienza maturata per la passione e la dedizione dimostrate verso l’automobilismo. Annamaria Concilio è stata Commissario di Percorso e Pilota ai tempi dell’Aci Csai, faceva parte delle Dame al Volante.

Nel Gruppo Kartcross, doppietta con Giuseppe Esposito e Fabio Gargiulo, rispettivamente primo e secondo di gruppo, entrambi su Speedcar Xtrem Evo della Scuderia Venanzio. Nell’occasione Giuseppe Esposito ha festeggiato la conquista del Campionato Italiano Slalom del Gruppo Kartcross

Tra le fila della Tramonti Corse, Valentino Tortora, al volante della Renault Clio, ha chiuso terzo di gruppo E1 e primo di classe 1600 Turbo, ricevendo anche il Memorial “Vito Sacco” come miglior pilota Under 23, riconoscimento a testimonianza del talento e della determinazione del giovane pilota Cavese. Vito Sacco, già Presidente dell’Automobile Club Salerno, ha sempre dedicato particolare attenzione ai giovani piloti. Sempre per l’E1 ma in 1400 Francesco D’Amoresu Fiat 127 ha chiuso ottavo di gruppo e terzo di classe.

Mauro Paolillo, con la Peugeot 106 S16, ha dominato il Gruppo Slalom Speciale, conquistando la vittoria in Classe S5 e proseguendo nella sua serie positiva di risultati.

In gruppo N il giovane Giammarco Murino – alla prima vittoria - ha conquistato la classe 1400 dell’affollatissimo Gruppo N, mentre Antonino Fattoruso, Francesco De Falco, Graziantonio Maenza e Nazar Manuel Russo sono stati rispettivamente quarto, sesto, settimo e decimo di classe 1600 tutti con le apprezzate Peugeot 106.

In gruppo Racing Start Plus Antonino Marzuillo, ancora con una Peugeot 106 S16 dell’AutoSport Sorrento, ha ottenuto il secondo posto e la vittoria di Classe 1.6, mentre in Racing Star Giovanni Loffredo, ha firmato la vittoria nel Gruppo con la Mini Cooper JWC, imponendosi anche in Classe RS 1400 e confermando la sua poliedricità e la capacità di adattarsi con successo a ogni specialità. Nota anche per Gianclaudio Candido con l’unica bicilindrica in gara.

Tra i riconoscimenti speciali della giornata, una menzione al femminile è andata a Maria Grimaldi, premiata per la sua partecipazione in classe S3 al volante della Fiat Cinquecento Sporting della Scuderia Venanzio.