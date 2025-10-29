Cavese, nuovo divieto di trasferta: il club ricorre al Tar Nuovo semaforo rosso per i tifosi anche per Picerno: scatta la battaglia legale

Un nuovo semaforo rosso che apre ad una battaglia legale. Con una nota ufficiale, la Cavese ha reso noto la decisione del Prefetto della provincia di Potenza di disporre il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno in relazione alla gara Az Picerno-Cavese di Venerdì 31 Ottobre ore 20,30, in programma presso lo Stadio "Curcio" di Picerno.

Una decisione però che ha sorpreso il club, pronto alla contromossa: in giornata i legali della società hanno notificato e depositato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata per l'annullamento del provvedimento Prefettizio, richiedendo l'adozione delle necessarie misure cautelari. La prevendita ovviamente resta bloccata in attesa di aggiornamenti.