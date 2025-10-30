Cavese, niente trasferta a Picerno: arriva il "no" del Tar Nuovo divieto per i tifosi metelliani

Niente trasferta. Non arrivano segnali positivi per la Cavese. Il TAR Basilicata Potenza ha respinto la domanda di sospensiva, con decreto monocratico, del provvedimento Prefettizio di divieto di vendita di tagliandi per la gara Picerno-Cavese. Per effetto della decisione TAR, per il match del "Curcio" è confermato il divieto di vendita di tagliandi per i residenti nella provincia di Salerno. In una nota “la Cavese, rammaricata per la decisione TAR e certa della necessità di garantire i giusti diritti dei propri sostenitori di assistere alle gare in trasferta, conferma la piena disponibilità a far valere tali giusti diritti con continuità”.