Az Picerno-Cavese, le probabili formazioni: tridente guidato da Fusco I metelliani vanno a caccia del tris. In attacco ancora out Fella

Un nuovo banco di prova. La Cavese cerca continuità. Dopo la prima vittoria interna, i metelliani vanno a caccia di un nuovo exploit interno. In casa del Picerno (fischio d’inizio alle ore 20:30), la squadra di Fabio Prosperi vuole rafforzare i propri sogni salvezza. Il tecnico dei metelliani deve rinunciare agli indisponibili Lamberti, Fella, Loreto, Natale e Peretti. Si ripartirà dal 3-4-2-1, con una nuova chance per il giovane Nunziata in difesa e con il tridente composto da Sorrentino e Orlando alle spalle di Fusco.

“Ci aspetta un impegno difficile, il Picerno è una squadra di categoria con degli ottimi giocatori, li conosciamo, sappiamo della difficoltà della partita – le parole di Prosperi -. C’è stato un cambio di allenatore quindi le insidie aumentano. Così come non mi faccio ingannare dalle sconfitte che ha subito il Picerno, non mi faccio ingannare neanche dalle vittorie della Cavese, nel senso che sappiamo di dover lavorare tantissimo per poter raggiungere un obiettivo. Le due vittorie non devono farci perdere la strada che dobbiamo intraprendere".

Az Picerno-Cavese, le probabili formazioni

AZ PICERNO (4-4-1-1): Marcone; Veltri, Frison, Granata, Perri; Graziani, Bianchi, Pugliese, Energe; Esposito; Abreu. Allenatore: Valerio Bertotto.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Amerighi, Awua, Munari, Macchi; Orlando, Sorrentino; Fusco. Allenatore: Fabio Prosperi.