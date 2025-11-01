Az Picerno-Cavese 2-2, Prosperi: "Pari di carattere, la squadra non molla mai" Il tecnico: "All'intervallo ho chiesto lucidità. Eravamo 2-0 sotto senza parate di Boffelli"

Risposta da applausi. La Cavese dimostra di avere cuore, carattere, convinzione, riprendendo il Picerno e facendo un passo importante in classifica. Un primo tempo in salita poi la ripresa all’assalto, premiato con il 2-2 finale che permette di dare continuità alla striscia di risultati. Fabio Prosperi applaude i suoi in conferenza stampa: “Nel primo tempo abbiamo preferito un atteggiamento d’attesa per capire quale sarebbe stato l’approccio alla sfida del Picerno, reduce da un momento non facile. Siamo mancati nell’aggressività iniziale, lasciando a loro il palleggio. Il doppio svantaggio è stato davvero un colpo basso. Poi nella ripresa abbiamo sentito il rammarico di quel parziale e abbiamo avuto la forza di reagire, senza abbandonare mentalmente il campo prima del 90’, specie se in uno scontro diretto. Nella ripresa avevo chiesto alla squadra di trovare il gol con lucidità senza incassare il 3-0 che ci avrebbe messo ko. Ci teniamo questo punto perché è un risultato importante, soprattutto perché fuori casa su un campo insidioso”.

Nel mirino della critica la prestazione di Boffelli, autore di una prova incolore ma che Prosperi difende alzando lo scudo a protezione del suo estremo difensore: “Valerio per noi è un ragazzo molto importante. E vi dirò di più: non reputo quelli di Picerno degli errori. Penso al rigore che è stata la prima volta in stagione durante la quale ci è stata cambiata la decisione. Saprà ripartire”. Sugli episodi legati al Fvs: “Non ho avuto spiegazioni dall’arbitro”. Intanto Prosperi sorride per una formazione in crescendo: “Non ho un undici base ma ora la condizione di tanti è in miglioramento: Awua è arrivato alla fine, così come Munari. Luciani è stato ingaggiato più tardi. Ora però stiamo cambiando passo”.