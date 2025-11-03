Scherma, la Nedo Nadi Salerno brilla alla prova Interregionale Under 14 La società salernitana è stata protagonista sia in pedana che fuori

Grande successo ed emozioni per la storica società di scherma Nedo Nadi Salerno in occasione dell’esordio stagionale della categoria Under 14, che ha preso il via con la Prima Prova Interregionale svoltasi al Palasele di Ebol. L’evento, che ha visto scendere in pedana atleti provenienti da Campania, Puglia, Molise, Basilicata e Calabria, è stato organizzato proprio dalla società salernitana, che ha saputo gestire con grande professionalità e passione una manifestazione di altissimo livello tecnico.

Il weekend di gare si è aperto con la giornata dedicata al fioretto e alla sciabola, dove due piccoli atleti della Nedo Nadi hanno ben difeso i colori della società in una gara non facile, caratterizzata da un livello tecnico molto alto nonostante la giovane età dei partecipanti. Complimenti per l’ottimo esordio stagionale ai piccoli sciabolatori Luigi Greco e Gabriele Muscariello, protagonisti di una prestazione coraggiosa e promettente.

La domenica di gara si è poi aperta con le categorie Ragazzi/Allievi (2012–2013). Nel settore maschile, con ben 72 partecipanti, ottima prova per Andrea Acocella, che ha chiuso al 15° posto. Già abituato a risultati di prestigio, questa volta non è riuscito a salire sul podio, ma resta uno dei punti di forza della squadra, pronto a dimostrare tutto il suo valore nelle prossime gare. Buona prestazione anche per Mattia Luigi D’Agostino (classe 2013), 18° assoluto e 4° tra i pari età, autore di un percorso di crescita costante. Positive anche le prove di Gabriele Muscariello, Giuseppe Parisi e Ismael Granata, che hanno offerto un contributo importante e mostrato ottime prospettive per il futuro.

Nella categoria femminile, la migliore della Nedo Nadi è stata Maria Rosaria Curci, che ha concluso al 19° posto. Buone gare anche per Aurora Guarriello, Anna Maria Scapaticci, Vittoria Maria Mondillo e Agata Cappetta, che pur pagando un po’ di inesperienza contro avversarie più grandi, hanno mostrato grinta e determinazione.

A metà mattinata è stato il turno delle categorie Giovanissimi/e (2014), dove non sono mancati risultati di assoluto rilievo: Gabriella Lauro ha conquistato un eccellente 2° posto dopo una gara quasi perfetta, mentre Sofia Acocella si è fermata in semifinale chiudendo 3a a un passo dalla finale. Bravissima anche Claudia Polverino, che dopo meno di un anno di attività agonistica ha centrato la prima medaglia della carriera con un ottimo 7° posto.

Tra i maschietti, ottimo esordio stagionale per Biagio Santaniello, Antonio Delle Donne, Angelo Pepere, Leonardo Patella e Carmine Lauria, tutti capaci di affrontare ogni assalto con impegno e determinazione, nonostante l’emozione della prima gara dell’anno.

La giornata si è conclusa con il torneo promozionale Prime Lame, riservato agli Under 10, che ha regalato entusiasmo e divertimento. Si sono distinti, conquistando numerose vittorie e lasciando intravedere un futuro promettente, Lorenzo Fasano, Massimiliano De Rosa, Giorgia Esposito, Maria Vittoria Barlotti, Beatrice Gallo, Tessa Caliani, Aurora Di Nicola, Francesca Romano e Francesca Castellano.

Protagonisti della giornata sono stati non solo i risultati sportivi, ma anche il successo della manifestazione organizzata dalla scuola di Piazza Casalbore. Lo spirito di squadra e la passione per lo sport manifestata da atleti, famiglie e staff hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento, meritando i complimenti da parte di maestri, atleti e famiglie provenienti da tutto il Sud Italia.

Complimenti di rito al presidente della società Teresa Russo per la qualità e la cura organizzativa della manifestazione, e allo staff tecnico guidato dal maestro Carlo Gallo, coadiuvato dai tecnici Vincenzo Vinciguerra, Manuel Heim, Nicola Greco e Carmine Casella, oltre che dal preparatore atletico Gianni De Martino.

Un weekend di grande sport e passione che conferma la Nedo Nadi Salerno tra le realtà più attive e solide del panorama schermistico giovanile del Sud Italia — dentro e fuori dalla pedana.