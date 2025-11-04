Cavese, come cambia il calendario: derby col Benevento di domenica

Cambia il calendario della Cavese. La Lega Pro ha reso noto gli orari dalla 17esima alla 20esima giornata di campionato. La Cavese ospiterà il Benevento di Gaetano Auteri domenica 7 dicembre alle ore 17:30, mentre la settimana successiva ospiterà il Siracusa sabato 13 dicembre alle ore 14:30. L'ultima gara del 2025 sarà al San Vito-Marulla contro il Cosenza venerdì 19 dicembre e l'orario sarà alle 20:30. Il 2026 si aprirà, invece con un anticipo al sabato sera. Con il Sorrento i biancoblù giocheranno il 3 gennaio alle ore 20:30.
Il programma per la Cavese dalla 17esima alla 20esima giornata:
Cavese-Benevento 7 dicembre ore 17:30
Cavese-Siracusa 13 dicembre ore 14:30
Cosenza-Cavese 19 dicembre ore 20:30
Cavese-Sorrento 3 gennaio ore 20:30