Cavese-Potenza, le probabili formazioni: Prosperi perde Orlando Anticipo serale al Simonetta Lamberti: il tecnico ritrova Fella ma riparte da Fusco jr

Parola d’ordine: continuità. La Cavese apre la tredicesima giornata di campionato di serie C con un anticipo che ha il sapore di esame di maturità. Al Simonetta Lamberti arriva il Potenza (fischio d’inizio alle ore 20:30) rilanciatosi dopo il 3-0 interno al Foggia. Per i metelliani però quello odierno è un test fondamentale per testare la maturità degli aquilotti, chiamati a raggiungere il quarto risultato utile di fila dopo i due successi con Cerignola e Crotone, oltre al pari in rimonta con il Picerno. Prosperi ritrova Loreto e Fella ma deve fare i conti con la pesante defezione di Orlando. Possibile rilancio dal 1’ di Diarrassouba nel terzetto offensivo completato da Sorrentino e Fusco.

Le parole di Prosperi

Per Fabio Prosperi la sfida al Potenza ha il sapore di una prova importante: “Affrontiamo una squadra di grande qualità e forza fisica, che punta a un campionato importante. C’è da migliorare ancora tante cose perché il nostro percorso di crescita è ancora lungo e speriamo di accelerarlo prima possibile. Vogliamo dare il massimo, dimostrare di saper leggere i vari momenti della partita senza mai perdere lo spirito visto in campo a Picerno, dove abbiamo acquisito la consapevolezza che, se siamo bravi a stare sempre in partita a prescindere dal risultato parziale, abbiamo sempre la possibilità e la capacità di rimetterci in carreggiata. E questo è un aspetto che dobbiamo cercare di mantenere”.

Cavese-Potenza, le probabili formazioni:

Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Amerighi, Munari, Awua, Macchi; Diarrassouba, Sorrentino; Fusco. Allenatore: Prosperi.

Potenza (4-3-3): Alastra; Balzano, Bura, Bachini, Riggio; Erradi, Felippe, De Marco; D’Auria, Anatriello, Petrungaro. Allenatore: De Giorgio.