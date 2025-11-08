Cavese-Potenza 3-0, Prosperi: "Vittoria pesantissima, meritavamo questo momento" Il tecnico sorride: "La mentalità è sempre stata quella giusta. Fusco? Deve lavorare più di prima"

Una vittoria pesantissima. La Cavese supera l’esame di maturità. Il tris al Potenza arriva con una prestazione sontuosa, con i metelliani in controllo della partita sin dalle prime battute e con un punteggio largo che premia la fame degli aquilotti. Sorride Fabio Prosperi che si gode il momento ed elogia la sua squadra: “Sono molto contento per la prova ma soprattutto per l’applicazione che questa squadra ha messo in campo. Questa è una vittoria pesantissima. Meritiamo tutto questo e lo ripeto adesso perché lo dicevo anche qualche settimana fa quando il momento non era ideale. Abbiamo concesso un solo tiro in porta al Potenza in cui Boffelli è stato straordinario, con una parata determinante che ha riscattato le troppe critiche incassate in settimana”. Per Prosperi il rilancio dei metelliani è legato anche alle tante difficoltà vissute tra infortuni e ritardi di condizione: “Nell’ultimo mese abbiamo dovuto fronteggiare tanti aspetti e incognite. Poi, quando superi Crotone e Potenza e porti a casa sei punti pesantissimi, davvero cambia prospettiva. Non so quante dirette concorrenti riusciranno a fare lo stesso”.

Il magic moment di Gerardo Fusco strappa applausi ma Prosperi usa bastone e carota: “Gerardo è stato determinante ma adesso è il momento di lavorare, di lavorare basso con la testa sotto terra. Se riuscirà ad essere continuo avrà altre opportunità”. Importante anche l’apporto di Diarrassouba: “Lo avevamo provato in quel ruolo. E’ un ragazzo serissimo, sta dimostrando di poterci stare in questa categoria alla luce di quanto si pensasse. Non so se sarà sempre titolare ma personalmente è un aspetto che non prendo in considerazioni perché chiunque, in qualsiasi momento della partita, può dare il suo apporto”.