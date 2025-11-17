Jomi Salerno pronta al recupero della nona giornata: domani sfida al Casalgrande Pallamano, serie A1 femminile. Le salernitane vogliono dare continuità ai successi europei

La Jomi Salerno torna in campo domani, 18 novembre, per il recupero della nona giornata del campionato di serie A1 femminile, affrontando in trasferta il Casalgrande. Una gara

importante per la formazione salernitana, che vuole dare continuità al proprio percorso dopo le recenti soddisfazioni europee. La squadra guidata da coach Araujo arriva infatti dal prestigioso passaggio del turno in EHF European Cup ottenuto contro le polacche dell’Energa Start Elblag, un risultato che ha confermato la solidità e la crescita del gruppo. Ora l’obiettivo è riportare quello stesso entusiasmo anche in campionato.

Il match con Casalgrande, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. Nonostante le avversarie contino 5 punti in 8 partite, la formazione emiliana ha dimostrato più volte di

essere competitiva, soprattutto tra le mura amiche, e rappresenta un ostacolo da affrontare con la massima concentrazione.

Fischio di inizio programmato per le 18:30. Arbitreranno l'incontro i signori Testa Daniele e Testa Gianluca.