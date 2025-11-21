Pallamano A1. Jomi Salerno, alla Palumbo super sfida contro Brixen Südtirol

Sale l’attesa per il big match di domani alla Palestra Palumbo, dove la Jomi Salerno affronterà il Brixen Südtirol in una sfida che profuma d’alta classifica. Le due formazioni, entrambe appaiate a 14 punti al secondo posto, inseguono da vicino la capolista Erice, attualmente prima a quota 16. Una vittoria consentirebbe a una delle due di agganciare il vertice, rendendo il confronto uno dei più attesi dell’intera giornata.
Il Brixen arriva a Salerno con la voglia di riscatto dopo la sconfitta esterna contro Cassano Magnago, che ha interrotto la loro serie di sette vittorie consecutive. Le altoatesine restano comunque una delle squadre più solide e organizzate del campionato, pronte a lottare per tornare immediatamente a correre.
La Jomi Salerno, dal canto suo, vive un momento d’entusiasmo. La squadra guidata da coach Araujo vuole proseguire quella che finora è stata una settimana d’oro, caratterizzata dalla qualificazione agli ottavi di finale di EHF Cup e dal successo esterno sul campo di Casalgrande. La gara contro Brixen rappresenta un crocevia importante tanto per la classifica quanto per la continuità dei risultati.