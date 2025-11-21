Salerno Basket ’92, a Matierno arriva la Jolly Acli Livorno Granatine in cerca di riscatto dopo sei sconfitte consecutive

Archiviata la sconfitta patita sul campo della capolista Sanga Milano, il Salerno Basket ’92 cerca di dare una sterzata alla stagione di Serie A2, giunta all’ottava giornata. Al PalaSilvestri sarà la Jolly Acli Basket Livorno a far visita alle granatine domani sera.

Palla a due alle 19:30 nell’impianto del rione Matierno, con ingresso come di consueto gratuito. Arbitreranno l’incontro Pietro Rodia di Avellino e Arianna Del Gaudio di Massa di Somma.

Sotto la guida di Matteo Del Basso, già assistente allenatore nella precedente gestione tecnica, le ragazze care al patron Angela Somma hanno lavorato in settimana per cercare di cambiare qualcosa e invertire la tendenza: dopo il successo all’esordio contro Viterbo, infatti, sono arrivate solo sconfitte. L’ultimo posto in classifica, a braccetto con le laziali e l’Use Scotti Rosa Empoli, è da lasciare in fretta per evitare che la stagione possa assumere contorni sportivamente pericolosi.

Quello contro Livorno rappresenta un esame importante. Le toscane di punti ne hanno 4 ma il loro organico è certamente importante. Peraltro, hanno anche una partita in meno, quella da recuperare contro San Giovani Valdarno, e non scendono sul parquet dall’8 novembre (ko a Torino). Nelle file labroniche spicca la presenza della veterana Liliana Miccio, originaria della provincia di Salerno e cresciuta cestisticamente nella società di patron Somma, con la quale ha disputato l’ultima stagione in A2 nel 2012/13, raggiungendo i playoff per la promozione.

La partita tra Salerno Basket ’92 e Jolly Acli Basket Livorno sarà trasmessa in diretta streaming video sul canale YouTube ufficiale della società granata.