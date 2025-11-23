Cavese-Atalanta Under 23 2-2, pari spettacolo al Simonetta Lamberti Prova coraggiosa per i metelliani. Rimpianti per il gol del 3-2 annullato a Fusco nel finale

Esame superato. La Cavese dà continuità alla sua striscia positiva. Al Simonetta Lamberti, i metelliani rimontano l’Atalanta Under 23 (2-2) in una girandola di emozioni. Apre il conto Sorrentino, poi il sorpasso degli orobici con gli scatenati Vavassori e Cortinovis. Poi il pari firmato Orlando. Rimpianti nel finale per la superiorità numerica per i metelliani, con il gol annullato nei minuti finali a Fusco. La Cavese sale a quota 17 punti e centra il quinto risultato utile consecutivo.

Prosperi riparte con il 3-4-2-1 con Orlando e Sorrentino alle spalle di Fusco. L’Atalanta Under 23 ha brio e fantasia, con Cortinovis che impegna subito Boffelli (7’). La Cavese ha però energia per mettere i brividi alla difesa orobica e passa in vantaggio con Sorrentino che sfrutta un errore di Vismara in uscita su corner e di testa trova il gol (20’). L’Atalanta si scuote subito e con Vavassori trova il pari (25’). La partita è vibrante: Boffelli è super su Panada (29’), poi Nunziata è miracoloso su Cissè (31’). La Cavese va vicina al 2-1 con Sorrentino che esalta Vismara (37’) ma passa in svantaggio con il tap-in vincente di Cortinovis (38’). La reazione della Cavese è da applausi: Amerighi viene messo giù in area. Prosperi spende l’Fvs e viene premiato con il penalty che Orlando trasforma (44’).

La ripresa si apre con il palo di Cissè che grazia Boffelli (54’). La partita resta su ritmi altissimi, con Fusco che trova l’esterno dalla rete da buona posizione (61’), mentre Amerighi è provvidenziale per anticipare Ghislandi a pochi passi da Boffelli (64’). La Cavese dà la sensazione di poter colpire e accelera quando l’Atalanta Under 23 resta in dieci per l’espulsione di Guerini. Il 3-2 arriva all’87’ con Fusco ma la revisione al monitor dell’arbitro cancella la gioia all’ex Salernitana. Il finale è un lungo forcing dei blufoncè ma senza fortuna, con il match che si chiude sul 2-2.