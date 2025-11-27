Cavese, ecco il solito divieto: niente trasferta a Caserta Nonostante gli appelli, derby al Pinto senza tifosi ospiti

Altro giro, nuovo stop. Nonostante il messaggio e la richiesta del sindaco di Cava de' Tirreni Servalli, la Cavese deve imbattersi nell'ennesimo divieto di trasferta. Con una nota, il club ha annunciato il semaforo rosso per il match del Pinto in programma sabato alle ore 14:30 allo stadio Pinto. Il Prefetto della provincia di Caserta ha decretato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno. Un nuovo stop dunque, nonostante lo striscione esposto domenica scorsa al Simonetta Lamberti e la speranza delle autorità. Anche a Caserta non ci saranno cuori blufoncè.