Casertana-Cavese, le probabili formazioni: Prosperi si affida a Sorrentino Alle 14:30 è tempo di derby al Pinto

Un nuovo derby per certificare il proprio momento positivo. La Cavese fa visita alla Casertana in un nuovo scontro infuocato (fischio d’inizio alle ore 14:30). Senza il calore del proprio tifo, ancora una volta fermato dal divieto di trasferta (“Ho il record di non avere mai avuto il nostro tifo in trasferta”, la chiosa di Prosperi), i metelliani vogliono dare continuità al proprio trend positivo. Il tecnico metelliano deve rinunciare ancora a Macchi, Piana e Ubaldi, oltre a Lamberti, Natale e Peretti. Si ripartirà dal 3-4-2-1, con Orlando e Sorrentino ancora alle spalle di Fusco.

“Vogliamo punti pesanti per la nostra classifica”

Fabio Prosperi non nasconde l’insidia della trasferta ma allo stesso tempo chiede alla sua Cavese coraggio e personalità: “Non possiamo fare previsioni, ora dobbiamo vivere di partita in partita. Siamo reduci da un momento positivo ma sappiamo che non basta. Per centrare la salvezza ci vuole continuità. Affrontiamo un derby con un coefficiente di difficoltà molto alto che sta facendo un grande campionato e ambisce a posizioni importanti. Servirà fare la miglior partita per idea, per atteggiamento, per cercare di imporre la nostra idea di calcio. Faremo il possibile per non cadere, cercando di lavorare e affidarci a dare il meglio in una partita che non sarà facile, ricca di insidie. Rispetteremo il valore dei nostri avversari ma abbiamo fame e cercheremo di fare il possibile per strappare punti d’oro”.

CASERTANA-CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Rocchi, Bacchetti; Llano, Proia, Pezzella, Leone, Liotti; Kallon, Casarotto. Allenatore: Federico Coppitelli.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Amerighi, Awua, Munari, Loreto; Orlando, Sorrentino; Fusco. Allenatore: Fabio Prosperi.