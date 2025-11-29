Casertana-Cavese 3-1, Orlando illude poi è rimonta dei falchetti Si chiude la striscia di sei risultati utili consecutivi: ai falchetti il derby

Rimonta amara. La Cavese cade. Dopo sei partite senza subire sconfitte, al Pinto i metelliani assaggiano di nuovo gli effetti di una sconfitta che brucia. La Casertana rimonta nel secondo tempo gli aquilotti (3-1) dopo un primo tempo impeccabile degli uomini di Prosperi. Orlando illude con il gol dal dischetto che manda in vantaggio i blufoncè all’intervallo. Poi la rimonta dei falchetti con Llano, Pezzella e Vano. Cavese che resta ferma a quota 17 punti fuori dalla zona rossa in attesa dei risultati di giornata.

Prosperi perde Diarrassouba per un attacco influenzale. La Cavese riparte dal 3-4-2-1 con Orlando e Sorrentino alle spalle di Fusco. Proprio il movimento della punta scuola Salernitana crea non pochi pericoli ai pali di De Lucia. Su un cross di Sorrentino l’attaccante si avvita ma spedisce alto (12’). I metelliani lasciano il pallino del gioco alla Casertana ma quando riconquistano il pallone hanno idee chiare e soprattutto velocità di pensiero nel bucare la difesa locale. Al 27’ l’episodio che cambia il match: Pezzella stende Orlando in area di rigore. Dopo verifica al monitor viene confermato il penalty che Orlando trasforma (29’). La Casertana si spinge in avanti e reclama un penalty: Nunziata tocca il pallone con il braccio ma l’arbitro, dopo revisione al Fvs, non assegna il rigore assolvendo il difensore scuola Salernitana. La grande chance arriva sui piedi di Proia che, dopo la traversa di Kallon, spreca un comodo tap-in (45’).

La ripresa è un arrembaggio della Casertana che prova a mettere alle corde la Cavese. Ci prova Toscano senza fortuna (49’). Prosperi prova a scuotere i suoi e si affida all’esperienza di Fella per un positivo Orlando. Il pari dei locali è nell’aria e arriva: Nunziata compie una grave disattenzione e permette a Llano di bucare un colpevole Boffelli (57’). Il gol scuote la Cavese che va vicinissima al secondo vantaggio con Sorrentino, fermato da un riflesso di De Lucia (64’). La Casertana però prende il controllo della partita e dà l’accelerata vincente: Vano manda alto da buona posizione (68’). Poi però arriva la perla su punizione di Pezzella che firma la rimonta (71’). Colpo durissimo per gli ospiti che non riescono a reagire. Prosperi spende l’Fvs per un possibile rosso a Toscano non decretato dal direttore di gara. Nel finale arriva il colpo del ko: Ripartenza letale della squadra di Coppitelli con Casarotto che premia l'inserimento di Vano. L’attaccante non sbaglia e firma il 3-1 (85’).

Fonte foto: Cavese calcio