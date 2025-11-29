Pallamano A1. Jomi Salerno, tutto pronto per la sfida al Cassano Magnago Il coach delle salernitane: "Sarà una sfida molto impegnativa"

La Jomi Salerno è pronta a tornare in campo domani, alle ore 17:30, per affrontare in trasferta il Cassano Magnago nella decima giornata del campionato di Serie A1 femminile. Un match che si preannuncia di altissimo livello: Cassano è attualmente terza in classifica con 14 punti, ma seconda per numero di punti totali, mentre la Jomi guida la classifica con 16 punti, a pari merito con Erice. La squadra salernitana arriva alla sfida forte dell’importante successo ottenuto contro Brixen, una gara che ha confermato i progressi e la solidità del gruppo.

Alla vigilia del match, il tecnico della Jomi ha commentato così il momento della squadra: “Contro Brixen abbiamo disputato una partita di qualità, giocata con intensità, concentrazione e spirito di squadra. Sono davvero molto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dalle mie ragazze: hanno saputo interpretare al meglio ogni momento della gara, dimostrando maturità e determinazione”.

Guardando alla sfida di domani, l’allenatore ha evidenziato le insidie di una trasferta difficile come quella di Cassano: “A Cassano ci aspetta un’altra sfida impegnativa. Giocare in trasferta è sempre insidioso; stiamo però lavorando con costanza e attenzione durante la settimana per farci trovare pronti, perché per noi sarà fondamentale dare continuità ai risultati e alle prestazioni”.

Un percorso di crescita continua, quello che la Jomi intende consolidare:

“Vogliamo crescere partita dopo partita, consolidare quanto di buono stiamo facendo e continuare su questa strada, con umiltà, sacrificio e la voglia di migliorare ogni giorno”.

La Jomi Salerno è dunque pronta a dare battaglia in un match che potrà dire molto sulle gerarchie della parte alta della classifica e sulla maturità della squadra in questa fase cruciale della stagione.