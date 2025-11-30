Colpaccio Salerno Basket ’92: successo in trasferta contro le Foxes Giussano Basket A2. Le granatine sanno soffrire e si rilanciano nella corsa salvezza

La reazione del cuore, del gruppo. Il Salerno Basket ’92 c’è e lo dimostra andando a vincere sull’ostico campo dell’Autocenter Arese Basket Foxes alla nona giornata di campionato: le granatine sbancano il Palasport di Lissone 59-63 non senza soffrire, meritando alla fine il successo che rilancia la squadra di patron Angela Somma nella corsa verso la permanenza in Serie A2. Sorride coach Romilda Palumbo, forte di una settimana di lavoro in più alla guida del gruppo, con la preziosa mano di Matteo Del Basso. Salerno sale a quota 4 in classifica e riassapora la vittoria dopo sette sconfitte consecutive. Gran partita di Denes, in doppia doppia. Molto bene anche Gatti e tutto il collettivo, privo all’ultimo secondo dell’apporto della febbricitante Scolpini.

Primo quarto in equilibrio. Con la tripla di Valtcheva e i canestri di Varga e Pandori granatine a +5 dopo 3 minuti e mezzo, Giussano torna in parità con Nicolova e Pollini dalla distanza. Prima interruzione sul 14-17. Il secondo periodo inizia con uno 0-6 che porta le firme di Gatti e Denes: + 9 Salerno (14-23). Il massimo vantaggio delle granatine arriva con il 15-25 quando mancano 6’ all’intervallo lungo. Le padrone di casa riacciuffano la parità con Valli e Valensin. Nessuno scappa più e si va al riposo sul 35-31. Il terzo quarto si apre con la tripla di Olajide. Salerno non molla ed arriva a rimettere il muso avanti con Gatti, Pandori e Denes: a metà periodo è 38-41, alla mezzora 42-43 con la firma di Valentino. Si gioca sul filo del rasoio. Si battaglia tanto e si continua a sbagliare anche tanto nell’ultimo quarto. Salerno, come la squadra avversaria, avrebbe l’opportunità di dare continuità ai propri punti ma si perde in errori banali. Peseranno molto di più quelli delle Foxes sui liberi (percentuale finale del 43%). Parità (47-47 con poco meno di 7’ ancora da giocare), poi Nikolova a segno. Denes si conferma in grande giornata, fa tutto da sola e riacciuffa le Foxes. Ungherese decisiva: tira fuori gli artigli in difesa, prende rimbalzi, segna pure la tripla del 49-52 e porta le sue sul +1 (53-54) dalla lunetta. Gatti ruba una palla preziosissima e va a canestro da sola. Si respira tensione. Ad un minuto e mezzo dalla fine Pandori è fredda dalla linea della carità per il 55-58. Varga spreca un possesso decisivo e i 53 secondi finali sono palpitanti. Lunghissimo il minuto chiamato da Fracassa che carica le Foxes. Diotti mette la bomba, Varga risponde con la stessa moneta e coach Palumbo richiama tutte: timeout fondamentale. Si riparte con la tripla sbagliata da Diotti e ancora Varga in lunetta: fa uno su due. Salerno sembra avere paura del vantaggio. Gatti commette fallo su Olajide, mandandola in lunetta: uno su due anche per lei a 15 secondi dalla fine. Poi Tau realizza il libero della vittoria: 59-63 per Salerno, weekend finalmente più dolce.

TABELLINO - AUTEOCENTER ARESE BASKET FOXES-SALERNO BASKET ’92 (14-17; 35-31; 42-43)

GIUSSANO: Nikolova 7, Olajide 10, Valensin 9, Pollini 11, Szajtauer 2, Valli 12, Diotti 6, Colico 1, Cattaneo ne, Colico C. 1, Pallavicini ne, Merli. Coach: Fracassa.

Tiri da 2: 14-36; Tiri da 3: 6-26; Tiri liberi: 13-30; Rimbalzi 40 (9-31, Valli 6); Assist 16 (Valensin, Pollini 4); Palle recuperate 14 (Colico 3); Palle perse 15 (Diotti 4).

SALERNO: Pappagallo, Tau 3, Valentino 2, Valtcheva 6, Gatti 12, Guerrieri 2, Pandori 9, Denes 21, Varga 8. Coach: Palumbo.

Tiri da 2: 14-48; Tiri da 3: 4-14; Tiri liberi: 15-23; Rimbalzi 54 (13-41, Denes 18); Assist 14 (Denes, Valtcheva 3); Palle recuperate 10 (Denes, Gatti 3); Palle perse 22 (Pandori, Varga 4).

Arbitri: D’Errico-Suriano