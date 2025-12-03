Cavese-Benevento, indetta la giornata blufoncè

L’attesa per Cavese-Benevento infiamma la tifoseria metelliana. Per la supersfida di domenica, in programma alle ore 17:30 al Simonetta Lamberti, la società aquilotta ha indetto “La giornata blufoncè”. Non saranno validi gli abbonamenti stagionali, con prezzi che vanno dai 12 euro della Curva Catello Mari ai 40 euro per la Tribuna Centrale. Sino alle 21 di domani, giovedì 4 novembre, prelazione per tutti i possessori di voucher stagionale, poi vendita libera. Novità anche per i supporters ospiti: per il derby di domenica divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Benevento.
