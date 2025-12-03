Pallamano A1. La Jomi Salerno si prepara alla sfida con Mestrino Le salernitane occupano il terzo posto in classifica

La Jomi Salerno si prepara a tornare in campo questo sabato 6 dicembre alle ore 18:00 per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1 femminile, affrontando tra le mura amiche l’Ali Mestrino. La squadra, attualmente guidata da Pina Napoletano, cerca immediatamente il riscatto dopo la sconfitta esterna subita contro Cassano Magnago. Con 16 punti in classifica, la Jomi occupa attualmente il terzo posto, in perfetta parità con Cassano, ma alle spalle della capolista Erice.

Di fronte ci sarà un Mestrino in cerca di punti preziosi per allontanarsi dalle zone basse della classifica. La formazione veneta occupa l’undicesima posizione, penultimo posto, con soli 2 punti, e arriva dalla sconfitta di misura contro Casalgrande. La Jomi Salerno è pronta a scendere in campo con l’obiettivo di conquistare una vittoria convincente, per ripartire con slancio e mantenere vive le proprie ambizioni.