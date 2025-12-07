Cavese-Benevento, le probabili formazioni: Prosperi rilancia Diarrassouba Al Simonetta Lamberti nuovo derby per i metelliani. L'attacco sulle spalle di Fusco

Un derby infuocato. Il test per la Cavese di Fabio Prosperi è di quelli probanti. Al Simonetta Lamberti, in un pomeriggio da “Giornata Blufoncè” per sentire il calore del proprio pubblico, i metelliani vanno a caccia di un’impresa. Alle 17:30 gli aquilotti provano a fermare la corsa del Benevento di Antonio Floro Flores con il morale alle stelle dopo la vittoria roboante con la Salernitana. Per la Cavese c’è da riannodare il filo con i risultati positivi dopo il ko nel derby con la Casertana che ha stoppato la corsa dei blufoncè.

“Mettere in mostra le nostre potenzialità”

Prosperi ripartirà dal 3-4-2-1, con Luciani, Cionek e Nunziata a protezione di Boffelli. Sulla fascia la novità Evangelisti, così come il rilancio di Diarrassouba sulla trequarti con Sorrentino alle spalle di Fusco. Inizialmente in panchina Orlando e Fella. Prosperi sottolinea la difficoltà della sfida: “Servirà totale serietà e attenzione. È un derby, ma per noi deve essere una partita come le altre, da preparare e approcciare allo stesso modo, con la massima concentrazione. Se poi guardiamo solo il valore tecnico, è chiaro che loro hanno una caratura diversa dalla nostra. Parliamo di una squadra costruita chiaramente per vincere il campionato, quindi da parte nostra servirà il massimo in ogni dettaglio per provare a portare a casa un risultato. Bisogna provare a limitare le loro qualità e mettere in evidenza quello che non fanno alla perfezione”.

Cavese-Benevento, le probabili formazioni:

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Evangelisti, Munari, Awua, Loreto; Diarrassouba, Sorrentino; Fusco.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Della Morte, Manconi; Tumminello.