Pallamano A1. Jomi Salerno, ko a testa alta in Europa: domenica serve l'impresa Le salernitane devono vincere con sei reti di scarto per superare il turno

La Jomi Salerno esce sconfitta per 33-28 dalla gara d’andata degli ottavi di finale di EHF European Cup contro l’Hazena. Un match iniziato

in forte salita per le campane, che hanno poi provato a rientrare in partita, pagando però a caro prezzo i numerosi errori commessi, fattore

che ha consentito alla formazione ceca di mantenere il controllo della gara per gran parte dei 60 minuti.



Avvio shock per la Jomi, che dopo undici minuti e mezzo si ritrova sotto di sette reti (8-1). Con il passare dei minuti, però, le ragazze di coach Chirut trovano maggiore equilibrio e, al 19’, grazie a un parziale di 5-1, riescono a ridurre il distacco fino al 9-6. La reazione prosegue fino all’intervallo, con Salerno caparbia nel ricucire lo strappo e chiudere il primo tempo sul 13-11.



In avvio di ripresa la Jomi accorcia ulteriormente, portandosi sul -1 (13-12), riaprendo di fatto la sfida. L’Hazena, tuttavia, non perde lucidità e intorno al 40’ torna ad allungare, ristabilendo quattro lunghezze di vantaggio (19-15). Salerno prova ancora a rientrare in partita, ma la maggiore concretezza e cinicità della squadra ceca fanno la differenza.



Nel finale l’Hazena gestisce il vantaggio senza particolari affanni, chiudendo l’incontro sul 33-28. Ora testa alla gara di ritorno, in programma domenica 25 alle ore 18:00: la Jomi Salerno dovrà imporsi con uno scarto di almeno sei reti per conquistare il passaggio del turno.



IL TABELLINO

JOMI SALERNO: Mangone 5, Dalla Costa, Lepori, Rossomando 2, De Santis 1, Woller 3, Danti, Lanfredi 1, Lauretti Matos, Salvaro 1, Nukovic 5, Ateba 6, Gislimberti 3, Andriichuk 1, Gomez, Piantini ALL. ADRIAN CHIRUT



HAZENA KYNZVART: Konigova, Tesarova, Skacelova 2, Vavrova 4, Michalcova 5, Dresselerova 2, Bozovic 3, Srpova, Rampova, Buchtova, Filipkova 2, Kapusniakova 4, Hejkalova 5, Martins Schneider 6. ALL PETER SABADKA