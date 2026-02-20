Cavese, a Trapani bivio salvezza. Prosperi: "Niente euforia post-derby" Il tecnico blufoncè perde Cionek e ha il dubbio Awua: "Trasferta insidiosa"

Marcia d’avvicinamento insolita. La Cavese anticipa il suo viaggio in Sicilia in vista della delicatissima sfida contro il Trapani. In un match fondamentale per la corsa salvezza, determinante anche alla luce delle difficoltà della squadra granata, gli uomini di Prosperi vogliono dare continuità al pari nel derby con la Salernitana. Posta in palio altissima, testimoniata anche dalla scelta di anticipare il viaggio per la Sicilia. “Il derby e l’euforia per il pareggio lo abbiamo immediatamente cancellato - spiega Fabio Prosperi -. Ora dobbiamo pensare al Trapani, ad una sfida delicata, contro una squadra con qualità e che senza penalizzazioni sarebbe nelle primissime posizioni. Sappiamo bene che sarà una sfida complicata, al di là delle vicende extracalcistiche”. Sull’avversario, Prosperi svela: “Arriva da sconfitte pesanti ma anche contro corazzate come Benevento e Catania. Parliamo di un gruppo diverso, molto cambiato rispetto ad inizio stagione ma nonostante il caos societario hanno anche centrato colpi importanti come a Caserta”.

“Non ci faremo condizionare dai quattro punti fra Monopoli e Salernitana”

Sul tipo di sfida che attenderà la Cavese, il tecnico blufoncè spiega: “Non sarà facile capire che tipo di partita sarà, giochiamo su un terreno di gioco sintetico, proveremo a dettare noi il ritmo come abbiamo sempre dimostrato ma bisogna pur sempre rispettare un avversario che ha qualità. Non ci faremo condizionare dai quattro punti guadagnati tra Monopoli e Salernitana”. Prosperi si concentra sul rendimento della sua squadra: “Sappiamo benissimo che tipo di partita ci aspetta e cosa servirà per metterli in difficoltà. Non possiamo permetterci di sottovalutare questa partita anche perché è una rosa importante”. Peserà l'assenza di Cionek per infortunio mentre Awua resta il grande dubbio di formazione. Ritornerà tra i disponibili Fusco: “Gerardo quando è stato chiamato in causa ha dato sempre il massimo, al pari dei suoi compagni di squadra. Valuterò se schierarlo dall’inizio”.