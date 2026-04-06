Challenge Hop Padel Tpra a Pellezzano, trionfano Turco e Amato Sì sono aggiudicati il primo trofeo di Pasqua

Quando l’energia del padel incontra la voglia di mettersi in gioco, il risultato è un evento capace di accendere un’intera mattinata sportiva. È ciò che è accaduto durante il 1° Trofeo Fitp di Pasqua - Challenge Hop, organizzato dallo Sporting Arechi di Pellezzano, che nella mattinata di sabato santo ha trasformato i due campi del Centro sportivo pellezzanese di Casignano in un ambiente vibrante, dove entusiasmo, gare e sorprese non sono mai mancate. Dodici coppie si sono affrontate nella categoria doppio misto, in un format innovativo da 15 punti a partita, arricchito dal tabellone di consolazione che ha mantenuto alta l’intensità fino all’ultimo scambio.



Nel tabellone principale a imporsi sono stati Enzo Turco e Francesca Amato, protagonisti di una finale combattuta contro Irene Avellino e Michele Panza. Nel tabellone di consolazione, invece, la scena se la sono presa Rosaria Mogano, alla sua primissima esperienza in un torneo, e Francesco Bottiglieri, che in finale hanno superato Gianluca Manzo e la calciatrice Jessica Fezza.



Da segnalare anche la performance di un'altra calciatrice, Irma Contursi, che in coppia con Piero Ragone si è fermata ai quarti di finale ma non senza essersi tolta la soddisfazione di battere ai gironi la coppia poi vincitrice composta da Amato e Turco.



Diego Ricco, responsabile della sezione padel dello Sporting Arechi, dichiara: «Questo Trofeo di Pasqua conferma quanto il padel sia ormai un punto di riferimento per il territorio salernitano. Abbiamo visto all'opera tanti dei nostri tesserati impegnati nella coppa Italia e questo ci ha fatto davvero piacere. La formula dinamica e la partecipazione appassionata hanno reso la mattinata di sabato santo davvero speciale. Siamo soddisfatti dell’organizzazione e dell’entusiasmo di tutti. Sabato prossimo ci aspettano gli ultimi incontri delle fasi a gironi della Coppa Italia per quanto riguarda le formazioni maschili, ma stiamo già pensando a un doppio torneo Fitp in vista del 25 aprile».

Entusiasta anche il presidente dello Sporting Arechi, Alfonso Gaeta, afferma: «Volevamo creare un evento che unisse sport, socialità e spirito di aggregazione: la risposta dei partecipanti ha superato ogni aspettativa. Il torneo ha valorizzato il nostro impegno nel promuovere attività di qualità e momenti di condivisione, consolidando così il nostro operato riguardo alle attività federali della Fitp. Un ringraziamento va agli atleti e allo staff per l’ottimo lavoro svolto».

Il responsabile comunicazione, Francesco Varriale, aggiunge: «Il livello delle partite e l’atmosfera generale hanno trasformato questo Challenge Hop in un vero successo. È solo l’inizio di un percorso che vogliamo continuare a costruire con la nostra comunità sportiva attraverso il padel».



Questo l'elenco dei partecipanti che ha preso parte al Challenge Hop organizzato dallo Sporting Arechi di Pellezzano: Jessica Fezza, Gianluca Manzo, Irma Contursi, Piero Ragone, Lara Benigni, Massimo Magliano, Irene Avellino, Michele Panza, Michela Iuliano, Massimiliano Cinquanta, Francesca Amato, Enzo Turco, Barbara D'Ambrosio, Marcello D'Aura, Giulia Iannelli, Mauro Cesarano, Rosa Giordano, Roberto De Martino, Veronica Citro, Sergio Ferrara, Rosaria Mogano, Francesco Bottiglieri, Barbara Manzo e Domenico Gramazio.