Basket A2. Givova Scafati, big match con Brindisi per sognare la vetta Domani scontro diretto al PalaMangano: i salernitani vogliono restare in scia di Pesaro

Una gara che vale tanto, in questo emozionante finale di regular season. Perché nel turno infrasettimanale di A2, alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano (8 aprile, ore 20.30), a sole quattro giornate dalla chiusura del girone di ritorno, la Givova Scafati ospita la Valtur Brindisi. È la sfida tra le regine della classifica, insieme alla Fortitudo Bologna, che inseguono a soli due punti di distacco la capolista Libertas Pesaro. La squadra di coach Vitucci ha una striscia aperta di cinque vittorie consecutive. Mentre i pugliesi hanno ottenuti tre successi nelle ultime quattro partite, lo scorso week end con una vittoria di un solo punto in casa contro Livorno. Due squadre in trend positivo, pronte a giocarsi un risultato che potrebbe essere determinante negli equilibri della stagione.

«Veniamo da una trasferta vittoriosa a Rieti, su un campo difficile contro una squadra molto competitiva, dove abbiamo dimostrato maturità e solidità – evidenzia il general manager Franko Bushati - c’è un grandissimo clima, siamo stati bravi tutti insieme a costruirlo. E come sempre, ragioniamo su una partita alla volta: questo spirito ci ha permesso di essere qui, in corsa per i posti di vertice in questa fase conclusiva di campionato. Con Brindisi è la classica partita che tutti vorrebbero giocare, sappiamo benissimo cosa c’è in palio. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti e, soprattutto, ci sarà una bellissima atmosfera al palazzetto con tanti tifosi a sostenerci».

C’è il volto noto di Andrea Cinciarini, ex di turno, a coordinare le giocate di Brindisi. Ma la squadra allenata da Piero Bucchi ha nei due americani, Zach Copeland (ex Napoli) e Blake Francis, esterni con tanto talento e punti nelle mani, giocatori molto pericolosi. Il pacchetto di guardie è rafforzato, inoltre, dalla fisicità di Aristide Mouhaha (altro ex di giornata). I pugliesi hanno anche solidità sotto le plance, grazie a Ethan Esposito e Giovanni Vildera. Con un roster completato da Gabriele Miani, Lorenzo Maspero e Todor Radonjic.