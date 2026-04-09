Basket, Givova Scafati inarrestabile: Brindisi si arrende I gialloblu centrano il sesto successo di fila e credono nel sogno promozione

Cuore, grinta e determinazione. La Givova Scafati è stata padrona del proprio destino, ha battuto la Valtur Brindisi (85-77) – in una Beta Ricambi Arena PalaMangano stracolma – continuando la corsa verso la vetta. Una gara dai due volti: gialloblu superlativi nel primo tempo, capaci di soffrire nella ripresa. Sono i due volti di una squadra plasmata da Vitucci per continuare a credere nel sogno.

La partita

Brindisi parte forte, con un 7-0 tutto targato Mouaha. La partita vive dall’inizio di scontri fisici importanti. Dopo appena due minuti a farne le spese è Mollura, con un colpo al fianco che lo costringe ad accomodarsi momentaneamente in panchina. Al suo posto, Vitucci spedisce subito in campo Gentile. E dopo due minuti di gioco, la Givova Scafati si sblocca grazie ai liberi di Walker (2-7). La gara cresce di intensità, Allen, Gentile e Walker bucano la retina in continuità e con un parziale di 13 -0 i padroni di casa ribaltano il gap: 13-9 al 5’. Si mette in ritmo anche Mascolo, imprendibile in penetrazione e poi con una tripla (18-9 al 7’ con un break aperto di 18-0). Brindisi è in balia di Scafati in questa fase. Stefano Gentile con un jump porta al temporaneo massimo vantaggio i padroni di casa (20-9 e parziale di 20-0 con +11). Poi Vildera dà respiro ai suoi, due punti su assist di Cinciarini. E’ 20-11 a un minuto e mezzo dalla prima sirena. I gialloblu assestano nel finale di quarto un ulteriore parziale di 5-0. E si al mini-riposo sul 26-11 (+15 massimo vantaggio).

Si riparte con Caroti, Italiano e Nobili, in campo con Mascolo in regia e Mollura rientrato dopo il colpo subito. Cambiano i fattori ma non il prodotto. La Givova Scafati continua a macinare gioco in attacco e a tenere fisicamente gli avversari. Al 13’ il tabellone segna 32-16. Subito dopo Caroti realizza una tripla impossibile e Brindisi collassa fino al 35-16 del 14’ (+19 e nuovo massimo vantaggio). Bucchi è costretto a chiamare time out. L’inerzia non cambia. Perché Italiano prima recupera palla in difesa, poi in attacco si destreggia in area per il 37-16 (+21) al quale replica Cinciarini prima con un assist per Esposito e poi con una conclusione personale (37-20 al 15’). La gara ora vive momenti di equilibrio. E per Scafati è anche la possibilità di gestire le energie fisiche e nervose, senza perdere il vantaggio accumulato. A due minuti dalla fine del primo tempo il punteggio è di 46-33. Con Mascolo autore di giocate da highlights. Ma i pugliesi, lentamente, macinano gioco per portarsi fino al -10. Ma Allen in chiusura inventa una giocata che manda tutti al riposo lungo sul 50-38.

Si riparte con Mollura che piazza una tripla e Cinciarini che replica da due (53-40). Radonijc, in serata dalla lunga distanza, e poi Vildera rimettono Brindisi sotto la doppia cifra di svantaggio (53-45 al 22’). Ma Iannuzzi, con due liberi, e una tripla di Walker rimettono la Givova a distanza di sicurezza: 58-45 al 24’. Il ritmo di gara è ora più controllato. Ne trae vantaggio la difesa e le due squadre segnano meno rispetto al primo tempo. Durante il quale, peraltro, hanno speso molto dal punto di vista fisico. Per questi momenti servono uomini di talento ed esperienza. Dimostrano di averne dosi abbondanti Gentile e Walker per i gialloblu, Cinciarini e Copeland per i pugliesi. Così al 27’ è 65-54. L’attacco di Scafati fa registrare, in questo frangente, qualche passaggio a vuoto di troppo. Gli avversari rompono i giochi gialloblu e la Givova forza troppi tiri. Sull’altro fronte, invece, Brindisi cerca le giocate facili. Affidandosi in particolare a Francis. Sua la tripla che a un minuto dall’ultimo riposo riporta i pugliesi a -5 (65-60). Poi il terzo quarto si chiude con una conclusione da tre di Gentile per il 70-62.

L’ultimo periodo si apre con un parziale di 4-0 per Brindisi. Poi si rivede Mascolo in penetrazione: e ossigeno puro per la Givova (72-66 al 32’). Sale la tensione in campo. Gli arbitri sono costretti ad assegnare anche qualche fallo tecnico. Di questo clima da corrida be beneficia Brindisi. Con uno strappo tocca il -4 (75-71 al 35’). Subito dopo con due liberi di Francis fino al -2 (75-73). Ma c’è Allen a restituire un minimo di tranquillità, in una gara che oramai non ha più pause. Quando mancano tre minuti alla sirena finale, il tabellone segna 77-73. Scafati va in black out. Radunijc da tre, poi dalla lunetta Vildera ne segna uno: parità a quota 77. La Beta Ricambi Arena – PalaMangano è una bolgia. Ma ammutolisce quando Allen va in lunetta. L’americano non tradisce e segna due liberi (79-77). Mollura giganteggia in difesa e subisce sfondamento, sull’altro fronte Gentile buca in penetrazione la difesa brindisina e subisce fallo. In lunetta, il ragazzo di Maddaloni non fallisce: 81-77 a 60 secondi dalla fine. La difesa diventa elemento cardine per la Givova. Altra palla recuperata e sul fallo conseguente, Walker è ai liberi. Li segna entrambi (83-77). Il cronometro scorre inesorabile. Diventando alleato di Scafati. Che ancora con Gentile in lunetta allunga: 85-77.

La gioia di coach Vitucci

A fine gara, coach Vitucci può sorridere: “E’ stata una partita molto bella e intensa. Tra due squadre importanti che hanno combattuto per 40 minuti. Nel secondo e terzo quarto abbiamo subito qualcosa di troppo in difesa e la partita si è equilibrata. Inoltre, ci sono state fasi durante le quali abbiamo anche avuto poca lucidità. Però nei momenti cruciali, nei minuti decisivi, la squadra dimostra carattere e compattezza. Le giocate che contavano le abbiamo sempre fatte bene. Abbiamo vinto con merito, ma onore ai nostri avversari. Il finale di stagione? Quello che era improbabile fino a qualche settimana fa, oggi è più probabile. Ma chi sta davanti continua a correre. Dobbiamo restare concentrati e continuare a lavorare”.