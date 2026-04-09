Cavese, occasione persa: solo pari con l’Atalanta Under 23 (1-1) A Caravaggio i metelliani non sfruttano la superiorità numerica. Prosperi: "Tanti rimpianti"

Una chance sprecata. La Cavese fallisce l’allungo salvezza. Nel recupero di campionato in casa dell’Atalanta Under 23, i metelliani gettano alle ortiche l’occasione di centrare un exploit dal sapore di permanenza in serie C. Alla fine è solo pari (1-1), con tanti rimpianti per la superiorità numerica a vantaggio dei campani sin dal cuore del primo tempo per l’espulsione di Obric, reo di aver colpito Peretti con una gomitata. Nel secondo tempo, quando la Cavese prepara l’assedio, la doccia fredda dello svantaggio: Manzoni tira fuori un destro dopo un'errore di Visconti e dalla distanza il numero 7 orobico fa partire un missile da fuori area imprendibile per Boffelli. La Cavese accusa il colpo e trova il pari con una prodezza di Minaj. Il finale è un assedio ma Orlando e Fusco non riescono e trovare il colpo vittoria.

Prosperi: "Abbiamo rimpianti"

A fine gara, il commento di Fabio Prosperi: “Abbiamo tanti rimpianti perché abbiamo avuto tante e troppe occasioni che non abbiamo sfruttato come avremmo dovuto. Poi però c'è da essere lucidi nell'analisi: dopo quell'eurogol avremmo potuto perdere la testa e farci sfuggire il controllo ma siamo stati bravi a riprenderla e ci sono state altre occasioni non sono state concretizzate. Questo è un punticino che potevano e dovevano esserne tre ma speriamo che possano esserci utili per la classifica alla fine”. Il rammarico è per le tante occasioni sprecate, con il focus sull’attacco: “Sicuramente ci sono state tante opportunità per vincere la partita ed è un peccato che non sia avvenuto, c'è mancata la precisione e ci fa andare via da qui con un solo punto”.