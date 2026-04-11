Calcio a 5, l’ebolitano Di Stasio al debutto in Nazionale L'estremo difensore oggi impegnato nel test con la Germania. "Corono un sogno"

La Nazionale di futsal parla anche salernitano. Mentre la Feldi Eboli continua a scrivere pagine di storia, anche l’Italia abbraccia nuovi talenti della provincia. Oltre al giovane Giuseppe Lavrendi, alla seconda chiamata in azzurro, Eboli festeggia la convocazione di Gennaro Di Stasio. Il ct Salvo Samperi ha voluto con sé l'estremo difensore nel raduno che vedrà oggi l’Italia scendere in campo in amichevole con la Germania (fischio d’inizio alle ore 18:30). “Vestire questa maglia è stato sempre il mio sogno fin da bambino e daró tutto me stesso per la nostra Nazionale. Ringrazio la mia famiglia, il mister e tutti i miei compagni che mi hanno aiutato nella crescita e sostenuto nei momenti difficili. Dedico questa convocazione a mio zio che purtroppo non c’è più, lui ha sempre creduto in me”, le parole di un emozionato Di Stanio. Una convocazione che rappresenta motivo di orgoglio non solo per il club, ma per tutta la città di Eboli, che vede uno dei suoi ragazzi vestire la maglia azzurra e portare in alto il nome del territorio.