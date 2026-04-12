Cavese, rifinitura pre-Benevento con i tifosi. Prosperi: "Servirà impresa" I metelliani cercano la carica in vista della sfida con i sanniti. Due big a rischio

La festa del Benevento ma la volontà di fare punti per avvicinarsi alla salvezza. Fabio Prosperi pensa alla sua Cavese, al derby contro la squadra che stracciato il campionato e si prepara ad una serata di celebrazioni. In conferenza stampa, il tecnico carica i suoi: “Non serve guardare agli altri, nel finale di campionato ogni gara è importante per raggiungere il nostro obiettivo. Andremo a Benevento con la stessa ambizione, ovvero quella di fare punti, concretizzando il grande lavoro svolto nel riuscire a giocarci la salvezza. Sappiamo l’avversario che affrontiamo, conosciamo che hanno pochissimi punti deboli ma utilizzeremo le nostre armi. Mi complimenterò con loro perché vincere questo campionato così a mani basse è davvero un qualcosa di straordinario. Noi però abbiamo tutta l’intenzione di fare una buona partita”.

Rifinitura a porte aperte e la carica dei tifosi

In mattinata, nel corso della rifinitura, il club ha scelto di aprire le porte e permettere alla squadra di toccare con mano l’entusiasmo dei tifosi che hanno chiesto a gran voce la salvezza. “La curva va solo ringraziata perché c’è sempre stata vicina. Faremo di tutto per regalare a questa gente la permanenza in serie C. Sappiamo che non è semplice ma proveremo a raggiungerla”. Problemi per Cionek e Fella, a rischio forfait. “Verranno con noi ma valuteremo nelle ultime ore se ci saranno”, spiega Prosperi.