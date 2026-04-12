Cavese, rifinitura pre-Benevento con i tifosi. Prosperi: "Servirà impresa"

I metelliani cercano la carica in vista della sfida con i sanniti. Due big a rischio

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Cava de' Tirreni.  

La festa del Benevento ma la volontà di fare punti per avvicinarsi alla salvezza. Fabio Prosperi pensa alla sua Cavese, al derby contro la squadra che stracciato il campionato e si prepara ad una serata di celebrazioni. In conferenza stampa, il tecnico carica i suoi: “Non serve guardare agli altri, nel finale di campionato ogni gara è importante per raggiungere il nostro obiettivo. Andremo a Benevento con la stessa ambizione, ovvero quella di fare punti, concretizzando il grande lavoro svolto nel riuscire a giocarci la salvezza. Sappiamo l’avversario che affrontiamo, conosciamo che hanno pochissimi punti deboli ma utilizzeremo le nostre armi. Mi complimenterò con loro perché vincere questo campionato così a mani basse è davvero un qualcosa di straordinario. Noi però abbiamo tutta l’intenzione di fare una buona partita”.

Rifinitura a porte aperte e la carica dei tifosi

In mattinata, nel corso della rifinitura, il club ha scelto di aprire le porte e permettere alla squadra di toccare con mano l’entusiasmo dei tifosi che hanno chiesto a gran voce la salvezza. “La curva va solo ringraziata perché c’è sempre stata vicina. Faremo di tutto per regalare a questa gente la permanenza in serie C. Sappiamo che non è semplice ma proveremo a raggiungerla”. Problemi per Cionek e Fella, a rischio forfait. “Verranno con noi ma valuteremo nelle ultime ore se ci saranno”, spiega Prosperi.

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