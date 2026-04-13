Benevento-Cavese, le probabili formazioni: Prosperi senza due big Alle ore 20:30 i metelliani deve fare i conti con le defezioni di Fella e Cionek

Il Benevento si gode la festa, la Cavese cerca punti salvezza. Il posticipo della 36esima giornata di serie C mette di fronte due squadre con momenti diversi. Alle ore 20:30, in un Vigorito pieno, i sanniti festeggiano la matematica certezza della promozione in serie B, con una tifoseria che si stringerà alla squadra dopo la gioia di settimana scorsa. Per la Cavese invece ci sarà da lottare e combattere. In palio ci sono punti pesantissimi per la lotta salvezza. Un momento determinante, certificato anche dalla rifinitura a porte aperte.

Prosperi deve fare i conti con due defezioni pesantissime. Fella e Cionek non ci saranno. La Cavese sarà dunque in campo senza capitano e vice-capitano. In difesa, conferme per Peretti nel cuore del pacchetto arretrato. In attacco invece Prosperi valuta la possibilità di affidarsi in un attacco leggero: Minaj farà coppia offensiva con Fusco.

Benevento-Cavese, le probabili formazioni:

Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Talia, Kouan; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. Allenatore: Floro Flores.

Cavese (3-5-2): Boffelli; Luciani, Peretti, Nunziata; Ubani, Orlando, Awua, Visconti, Macchi; Minaj, Fusco. Allenatore: Prosperi.